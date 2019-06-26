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РИА Новости
Религия и мировоззрение

Сенатор призвал осторожно подходить к теме запрета абортов

Вчера, 15:27
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© Фото предоставлено пресс-службой Союза пенсионеров РоссииВалерий Рязанский
Валерий Рязанский
© Фото предоставлено пресс-службой Союза пенсионеров России
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Глава социального комитета Совфеда Валерий Рязанский предлагает осторожно подходить к теме возможного запрета абортов, отмечая, что есть медицинские и социальные основания, когда человек не может решиться на рождение ребенка.
Ранее в РПЦ разработали проект документа "О неприкосновенности жизни человека с момента зачатия", в котором предлагается считать аборт на любом сроке беременности убийством, поскольку эмбрион является человеком, наделенным правами. Кроме того, по мнению представителей РПЦ, "недопустимы научные эксперименты с эмбрионами и их замораживание". Таким образом, не принимаются технологии искусственного оплодотворения (ЭКО).
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"До 50% абортов совершается по медицинским показаниям, и их никому нельзя запрещать", - сказал Рязанский РИА Новости в среду.
Кроме того, добавил он, есть определенные социальные причины, по которым человек не может позволить себе родить ребенка. "В этих условиях не нужно загонять ни самого человека, ни его будущего малыша в тупиковую ситуацию", - считает парламентарий.
При этом Рязанский напомнил, что число совершаемых в России абортов неуклонно сокращается.
Он также отметил, что "если по медицинским показаниям можно совершать аборт, то почему по медицинским показаниям нельзя давать жизнь?".
Если человек хочет стать матерью или отцом, почему не помочь ему в этом. Тем более что не каждому дано усыновить чужого малыша и воспитывать его как своего, сказал парламентарий.
Он отметил, что в целом тема материнства, с какого момента можно считать начало жизни человека – "все это очень тонкая материя, которая требует серьезного научного обсуждения".
Сенатор привел в пример обсуждения на юридическом форуме, где тема начала жизни с точки зрения юристов получает свое, особенное значение.
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