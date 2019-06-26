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РИА Новости

Меркель не видит достаточного для снятия санкций прогресса по "Минску"

Вчера, 15:26
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкФедеральный канцлер Германии Ангела Меркель
Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель . Архивное фото
БЕРЛИН, 26 июн - РИА Новости. В реализации минских договоренностей нет прогресса, достаточного для снятия санкций, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель, выступая на правительственном часе в бундестаге.
"Ситуация такова, что у нас нет перемирия, нет прогресса, достаточного для снятия санкций, поэтому я считаю правильным, что они пролонгированы", - сказала Меркель, добавив, что санкции кажутся Берлину "правильными и верными до тех пор, пока не будут реализованы минские соглашения".
Отношения России и западных стран ухудшились в связи ситуацией на Украине и вокруг Крыма, который воссоединился с Россией после референдума. Запад, обвинив Россию во вмешательстве, ввел против нее санкции, Москва приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно. Россия также неоднократно заявляла, что не является стороной конфликта на Украине и субъектом Минских соглашений.
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