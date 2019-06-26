Суд получил ходатайство полиции об аресте "московского отравителя"

МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Таганский суд столицы получил ходатайство полиции об аресте уроженца Кабардино-Балкарии Мурата Сабанова, который подозревается в серии отравлений и ограблений москвичей, следует из официальной базы суда.

"Категория дела: об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Лицо: Сабанов М.З.", — говорится в карточке дела.

Как следует из базы, ему вменяется часть 2 статьи 162 УК РФ - разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору, а равно с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия.

О серийном отравителе ранее написало городское издание The Village, одна из сотрудниц которого Людмила Чижова, по заявлению журналистов, стала его жертвой. Подозреваемый задержан, в ходе обыска у него обнаружены пакетики с порошкообразным веществом и, предположительно, похищенные вещи. Экспертиза показала, что изъятые при обыске вещества - феназепам и клозапин и трамадол, сообщили в МВД.