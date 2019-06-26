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РИА Новости

Суд получил ходатайство полиции об аресте "московского отравителя"

Вчера, 15:27
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© АГН "Москва" / Александр АвиловМурат Сабанов в суде. 26 июня 2019
Мурат Сабанов в суде. 26 июня 2019
© АГН "Москва" / Александр Авилов
Мурат Сабанов в суде. 26 июня 2019
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Таганский суд столицы получил ходатайство полиции об аресте уроженца Кабардино-Балкарии Мурата Сабанова, который подозревается в серии отравлений и ограблений москвичей, следует из официальной базы суда.
"Категория дела: об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Лицо: Сабанов М.З.", — говорится в карточке дела.
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МВД возбудило семь дел против московского отравителя
Как следует из базы, ему вменяется часть 2 статьи 162 УК РФ - разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору, а равно с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия.
О серийном отравителе ранее написало городское издание The Village, одна из сотрудниц которого Людмила Чижова, по заявлению журналистов, стала его жертвой. Подозреваемый задержан, в ходе обыска у него обнаружены пакетики с порошкообразным веществом и, предположительно, похищенные вещи. Экспертиза показала, что изъятые при обыске вещества - феназепам и клозапин и трамадол, сообщили в МВД.
В отношении Сабанова возбуждены семь уголовных дел по статьям о краже, грабеже и разбое, установлены 11 потерпевших, отмечало также МВД.
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