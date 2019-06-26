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РИА Новости

В ЛНР надеются, что процесс разведения сил будет завершен

Вчера, 15:24
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкКонтрольно-пропускной пункт в районе Станицы Луганской
Контрольно-пропускной пункт в районе Станицы Луганской
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
ЛУГАНСК, 26 июн - РИА Новости. Министр иностранных дел самопровозглашенной Луганской народной республики, полпред ЛНР на переговорах в Минске Владислав Дейнего выразил надежду, что начавшийся в среду процесс разведения сил и средств у Станицы Луганской будет завершен.
"Процесс пошел, и есть надежда, что начатый сегодня процесс будет завершен", - сказал Дейнего журналистам.
Он уточнил, что представители Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ находились рядом с представителями ЛНР во время начала процесса разведения сил, оказывали помощь в синхронизации действий по разведению, так как были на связи с симметричным патрулем на подконтрольной Киеву территории.
"Процесс разведения сил и средств согласно рамочному решению занимает до трех дней. По завершении процесса вывода наших подразделений Народная милиция уведомит СММ ОБСЕ о завершении процесса разведения сил и средств", - сообщил офицер представительства ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) Роман Иванов.
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Ситуация в ДНР и ЛНРСММ ОБСЕЛНРОБСЕВладислав ДейнегоЛуганская Народная РеспубликаУкраинаВ мире
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