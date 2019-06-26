В ЛНР надеются, что процесс разведения сил будет завершен

ЛУГАНСК, 26 июн - РИА Новости. Министр иностранных дел самопровозглашенной Луганской народной республики, полпред ЛНР на переговорах в Минске Владислав Дейнего выразил надежду, что начавшийся в среду процесс разведения сил и средств у Станицы Луганской будет завершен.

"Процесс пошел, и есть надежда, что начатый сегодня процесс будет завершен", - сказал Дейнего журналистам.

Он уточнил, что представители Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ находились рядом с представителями ЛНР во время начала процесса разведения сил, оказывали помощь в синхронизации действий по разведению, так как были на связи с симметричным патрулем на подконтрольной Киеву территории.