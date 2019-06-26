В Россию не будут пускать иностранцев с неоплаченными автоштрафами

МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Иностранцы не смогут въезжать в Россию, если у них будут неуплаченные штрафы за нарушения правил дорожного движения на территории РФ, заявил в среду глава МВД Владимир Колокольцев.

"Совместно с Федеральной таможенной службой предстоит создать информационную базу данных. В результате появится возможность контролировать уплату штрафов [за нарушение ПДД] иностранными гражданами при выезде из России, а также накладывать временный запрет на въезд до исполнения ими обязательств", - заявил Колокольцев на Государственном совете.