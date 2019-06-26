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РИА Новости

МВД предложило создать систему рейтинговой оценки автошкол

Вчера, 15:21
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВо время практических занятий в автошколе
Во время практических занятий в автошколе
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Необходимо создать систему рейтинговой оценки автошкол в РФ и повысить квалификационные требования к преподавателям и инструкторам по вождению, чтобы закрепить динамику снижения ДТП по вине начинающих водителей, заявил глава МВД РФ Владимир Колокольцев.
"Необходимо создать систему рейтинговой оценки автошкол, которая должна будет применяться при подготовке лицензирующими органами планов проверок. Одновременно нужно повысить квалификационные требования к преподавателям и инструкторам по вождению, а также объективность внутренних экзаменов", - сказал Колокольцев на заседании Госсовета.
Говоря о качестве подготовки водителей, Колокольцев напомнил, что ранее было многое сделано в этом направлении: приняты меры по исключению из этого процесса недобросовестных организаций, отменен институт экстерната. "Вместе с тем закрепить наметившуюся позитивную динамику снижения ДТП по вине начинающих водителей пока не удается", - отметил министр.
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