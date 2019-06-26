МВД предложило создать систему рейтинговой оценки автошкол

МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Необходимо создать систему рейтинговой оценки автошкол в РФ и повысить квалификационные требования к преподавателям и инструкторам по вождению, чтобы закрепить динамику снижения ДТП по вине начинающих водителей, заявил глава МВД РФ Владимир Колокольцев.

"Необходимо создать систему рейтинговой оценки автошкол, которая должна будет применяться при подготовке лицензирующими органами планов проверок. Одновременно нужно повысить квалификационные требования к преподавателям и инструкторам по вождению, а также объективность внутренних экзаменов", - сказал Колокольцев на заседании Госсовета.