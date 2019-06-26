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РИА Новости

ЕАЭС может начать вводить санкции против третьих стран

Вчера, 15:19
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© Sputnik / Перейти в фотобанкФлаги России, Киргизии, Казахстана, Белоруссии, Армении, а также с символикой Евразийского экономического союза (ЕАЭС)
Флаги России, Киргизии, Казахстана, Белоруссии, Армении, а также с символикой Евразийского экономического союза (ЕАЭС)
© Sputnik
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Евразийский экономический союз (ЕАЭС) может ввести санкции против третьих стран как ответную меру на ограничения в адрес одного из членов союза, однако, в случае необходимости, санкции могут быть введены и превентивно, заявила РИА Новости министр по торговле Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Вероника Никишина.
"В тех ситуациях, когда такими мерами затронуты лишь отдельные страны ЕАЭС, негативный эффект от них распространяется, конечно, шире. Поэтому логично, что возможное реагирование на них становятся предметом обсуждения и на площадке союза. В случае, если страны ЕАЭС придут к решению о необходимости введения совместных мер именно на уровне ЕАЭС, такие меры могут быть введены", - сказала она, отметив, что необходимый инструментарий у союза имеется.
Никишина заметила, что ЕАЭС может ввести ограничения первым в целях соблюдения общественного правопорядка, охраны жизни и здоровья, обеспечения обороны и безопасности. "В данном случае меры могут приниматься не в качестве ответных, а в превентивном порядке", - подчеркнула Никишина.
Ограничительные меры ЕАЭС могут проявляться, например, в повышении уровня ставок ввозных таможенных пошлин, в виде временного приостановления предоставления преференций или принятия в рамках компетенции комиссии "иных мер, оказывающих влияние на результаты внешней торговли с соответствующим государством".
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"Стоит сразу отметить, что ЕАЭС является экономической, а не политической организацией. В свою очередь, ограничительные меры, которые, к сожалению, имеют место быть в мировой торговле сегодня, зачастую, являются скорее политически мотивированными", - добавила Никишина.
ЕАЭС - международное интеграционное экономическое объединение, созданное на базе Таможенного союза и Единого экономического пространства и функционирующее с 1 января 2015 года. Сейчас членами ЕАЭС являются Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия.
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Вероника НикишинаЕвразийский экономический союзЕвразийская экономическая комиссияЭкономика
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