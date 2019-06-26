США пытаются препятствовать работе России в ПАСЕ, заявил Кисляк

МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. США пытаются присутствовать и влиять на все мировые вопросы, в том числе на ситуацию вокруг участия России в ПАСЕ, но достаточных рычагов, чтобы воспрепятствовать РФ выполнять собственные функции в этой организации, у американцев нет, заявил замглавы делегации РФ в ПАСЕ, бывший посол РФ в США Сергей Кисляк.

"Это свойство американцев - пытаться присутствовать везде, даже где их ни в смысловом плане, ни в юридическом нет. Я был бы удивлен, если бы американцы не пытались навязывать свои подходы, в том числе по передвижению российских депутатов по Европе, своим союзникам", - сказал Кисляк по видеосвязи в эфире программы "60 минут" на "России 1", отвечая на вопрос, какое дело США до участия РФ в ПАСЕ.

Он добавил, что американцы пытаются влиять практически на всех своих союзников, которых немало в ПАСЕ.

"Но есть ли достаточные рычаги, чтобы воспрепятствовать России выполнять собственные функции в рамках организации, пользоваться ее привилегиями? Думаю, что нет", - добавил Кисляк.

По его словам, Россия будет руководствоваться международным правом.

"А по международному праву мы здесь даже не в гостях, мы находимся в международной организации, полноправным членом которой мы являемся", - добавил сенатор.

В среду в ПАСЕ будет обсуждаться проект резолюции по опротестованным накануне полномочия делегации. В поступившем в распоряжении РИА Новости проекте говорится, что "ассамблея постановляет ратифицировать полномочия российской делегации". "В свою очередь ассамблея призывает Российскую Федерацию выполнить все рекомендации, включенные в резолюции 1990 (2014), 2034 (2015) и 2063 (2015)", - добавляется в нем.