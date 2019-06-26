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РИА Новости

Суд в Киеве рассмотрит иск об обжаловании нового украинского правописания

Вчера, 15:17
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкКиев
Киев
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 26 июн - РИА Новости. Окружной административный суд Киева в четверг рассмотрит иск к кабинету министров Украины об обжаловании новой редакции украинского правописания, сообщила пресс-служба суда.
Ранее в суд поступил иск к кабмину Украины об обжаловании новой редакции украинского правописания. Истец - мать ученицы седьмого класса, которая просит суд признать противоправным и недействительным постановление правительства. Истец считает, что "правительство действовало за пределами своих полномочий и не учло реального состояния развития украинского языка".
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"Двадцать седьмого июня 2019 года состоится подготовительное заседание по иску к кабинету министров Украины об обжаловании новой редакции украинского правописания. Рассмотрение дела будет проходить по правилам общего искового производства", - сообщила в среду пресс-служба суда.
Правительство Украины 22 мая утвердило новую редакцию украинского правописания, которая начала применяться 3 июня. Она обязывает изменить написание некоторых российских фамилий. В ГД назвали новое "Украинское правописание" продолжением антироссийской кампании.
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