Суд в Киеве рассмотрит иск об обжаловании нового украинского правописания

КИЕВ, 26 июн - РИА Новости. Окружной административный суд Киева в четверг рассмотрит иск к кабинету министров Украины об обжаловании новой редакции украинского правописания, сообщила пресс-служба суда.

Ранее в суд поступил иск к кабмину Украины об обжаловании новой редакции украинского правописания. Истец - мать ученицы седьмого класса, которая просит суд признать противоправным и недействительным постановление правительства. Истец считает, что "правительство действовало за пределами своих полномочий и не учло реального состояния развития украинского языка".

"Двадцать седьмого июня 2019 года состоится подготовительное заседание по иску к кабинету министров Украины об обжаловании новой редакции украинского правописания. Рассмотрение дела будет проходить по правилам общего искового производства", - сообщила в среду пресс-служба суда.