В ЦВО начальник в воинской части украл восемь тысяч рационов питания

МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Начальник продовольственной службы одной из воинских частей Чебаркульского гарнизона с сообщниками списал и похитил более 8 тысяч комплектов индивидуальных рационов питания на 5,7 миллиона рублей, сообщается в среду на сайте Главной военной прокуратуры.

"Установлено, что в 2018 году начальник продовольственной службы одной из воинских частей гарнизона, вступив в сговор со своим помощником, командиром отделения обеспечения питанием в полевых условиях части и командиром эвакуационного взвода, незаконно списали и похитили более 8 тысяч комплектов индивидуальных рационов питания на общую сумму свыше 5,7 миллиона рублей, которые реализовали", - говорится в сообщении.