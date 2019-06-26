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РИА Новости

В ЦВО начальник в воинской части украл восемь тысяч рационов питания

Вчера, 15:14
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Начальник продовольственной службы одной из воинских частей Чебаркульского гарнизона с сообщниками списал и похитил более 8 тысяч комплектов индивидуальных рационов питания на 5,7 миллиона рублей, сообщается в среду на сайте Главной военной прокуратуры.
Прокурорская проверка прошла в воинской части Чебаркульского гарнизона ЦВО в Челябинской области.
"Установлено, что в 2018 году начальник продовольственной службы одной из воинских частей гарнизона, вступив в сговор со своим помощником, командиром отделения обеспечения питанием в полевых условиях части и командиром эвакуационного взвода, незаконно списали и похитили более 8 тысяч комплектов индивидуальных рационов питания на общую сумму свыше 5,7 миллиона рублей, которые реализовали", - говорится в сообщении.
Отмечается, что материалы проверки военная прокуратура направила следователям, в итоге было возбуждено уголовное дело по статье 160 УК РФ.
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