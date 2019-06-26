В ЛНР надеются, что отвод сил стабилизирует ситуацию у Станицы Луганской

ЛУГАНСК, 26 июн - РИА Новости. Разведение сил и средств должно способствовать стабилизации ситуации на участке у Станицы Луганской в Донбассе, заявил журналистам министр иностранных дел самопровозглашенной Луганской народной республики, полпред ЛНР на переговорах в Минске Владислав Дейнего.

Ранее Народная милиция ЛНР и Вооруженные силы Украины заявили, что приступили к процессу разведения сил и средств на участке номер 1 у Станицы Луганской в Донбассе.

"Я надеюсь на то, что разведение сил и средств будет способствовать стабилизации ситуации. Отсутствие прямого визуального контроля между позициями сторон внесет свой вклад в то, чтобы снизить напряженность. Но это пока мои надежды, давайте подождем, чтобы они подтвердились", - сказал Дейнего.