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РИА Новости

В ЛНР надеются, что отвод сил стабилизирует ситуацию у Станицы Луганской

Вчера, 15:13
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CC BY 2.0 / Ministry of Defense of Ukraine / Вадим Ковальов / War UkraineУкраинские военные на линии разграничения в Донбассе
Украинские военные на линии разграничения в Донбассе
CC BY 2.0 / Ministry of Defense of Ukraine / Вадим Ковальов / War Ukraine
Украинские военные на линии разграничения в Донбассе. Архивное фото
ЛУГАНСК, 26 июн - РИА Новости. Разведение сил и средств должно способствовать стабилизации ситуации на участке у Станицы Луганской в Донбассе, заявил журналистам министр иностранных дел самопровозглашенной Луганской народной республики, полпред ЛНР на переговорах в Минске Владислав Дейнего.
Ранее Народная милиция ЛНР и Вооруженные силы Украины заявили, что приступили к процессу разведения сил и средств на участке номер 1 у Станицы Луганской в Донбассе.
Контрольно-пропускной пункт в районе Станицы Луганской
Вчера, 08:58
Очевидный выбор. ВСУ отходят с захваченных ранее позиций в ДонбассеВ ЛНР заявили об отходе украинских военных с позиций в Донбассе. О чем это говорит, в эфире радио Sputnik объяснил политолог Александр Асафов.
"Я надеюсь на то, что разведение сил и средств будет способствовать стабилизации ситуации. Отсутствие прямого визуального контроля между позициями сторон внесет свой вклад в то, чтобы снизить напряженность. Но это пока мои надежды, давайте подождем, чтобы они подтвердились", - сказал Дейнего.
В 2016 году контактная группа по урегулированию ситуации на Украине подписала рамочное решение о разведении сил и средств сторон конфликта в Донбассе. Отвод сил в районе населенных пунктов Золотое и Петровское состоялся, а в Станице Луганской неоднократно срывался.
Минские соглашения
11 февраля 2018, 10:00
Минские соглашенияМинские соглашения предусматривают незамедлительное и всеобъемлющее прекращение огня, отвод тяжелых вооружений, проведение конституционной реформы на Украине и начало диалога о проведении местных выборов на юго-востоке страны. Подробнее – в инфографике ria.ru
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