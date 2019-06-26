Экс-генпрокурор Узбекистана получил десять лет заключения за взятки

ТАШКЕНТ, 26 июн - РИА Новости. Ташкентский городской суд по уголовным делам в среду приговорил бывшего генерального прокурора Узбекистана Рашида Кадырова к 10 годам лишения свободы за взятки и вымогательство, сообщил РИА Новости представитель Верховного суда (ВС) страны.

В конце февраля 2018 года Генпрокуратура Узбекистана сообщила, что Кадыров задержан, против него возбуждено уголовное дело о получении взятки, вымогательстве и превышении должностных полномочий. Суд над экс-генпрокурором начался в январе этого года и проходил в закрытом режиме.

"За преступления, в совершении которых Рашид Кадиров был признан виновным, по приговору суда назначено наказание в виде десяти лет лишения свободы и штрафа в размере 500 минимальных размеров заработной платы (около 12 тысяч долларов)", - сказал представитель суда. Наказание по предъявленным обвинениям предусматривает до 15 лет лишения свободы.

Помимо Кадырова к различным срокам лишения свободы приговорены еще 12 человек, в том числе пятеро, занимавших руководящие должности в органах прокуратуры - к заключению на срок от 13 до 19 лет, добавил представитель суда. Они также признаны виновными в мошенничестве, уклонении от уплаты налогов, вмешательстве в расследование, легализации преступных доходов.

"В проводившемся в соответствии с законом "О защите государственных секретов" закрытом судебном заседании, продолжавшемся почти шесть месяцев, были выслушаны показания около 200 свидетелей, а также исследованы заключения экспертиз и служебных проверок и других доказательств, собранных по делу, на предмет их законности и обоснованности", - добавил представитель ВС.

Ранее Генпрокуратура сообщала, что в рамках дела предъявлены обвинения 24 фигурантам, в том числе сыну экс-генпрокурора Алишеру Кадырову, которого объявили в международный розыск.