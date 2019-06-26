WorldSkills Kazan: качество дорог, выделенные полосы и льготы на проезд

Все меньше времени остаётся до старта события года в Казани – чемпионата мира по профессиональному мастерству WorldSkills-2019. Его "генеральная репетиция" - финал национального чемпионата по рабочим профессиям "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia) – состоялась в столице Татарстана в конце мая. О том, что показали прошедшие соревнования, готова ли одна из наиболее важных с точки зрения приёма гостей составляющих – транспортная инфраструктура Казани принять мировой чемпионат, корреспонденту РИА Новости рассказал министр транспорта и дорожного хозяйства Татарстана Ленар Сафин.

- Ленар Ринатович, какие недочеты были выявлены в ходе национального чемпионата, что ещё предстоит доработать до начала мировых соревнований WorldSkills?

- Мы увидели, что решения оперативного штаба требуют некоторые вопросы в части дорожно-транспортной инфраструктуры главной площадки соревнований – международного выставочного центра "Казань Экспо", недавно введенного в эксплуатацию. Например, стало понятно, что движение транспорта общего пользования в утренние и вечерние часы для доставки волонтеров от железнодорожного вокзала "Казань-1" и в обратном направлении недостаточно регулярно. Поэтому принято решение усилить режим работы транспорта, сократив интервалы движения в дни проведения чемпионата в утренние (с 4.30) и вечерние (до 23.30) периоды.

- В Казани с весны очень активно ремонтируются дороги. Сколько километров автодорог всего будет отремонтировано до чемпионата? Сколько средств выделено?

- Работы в данном направлении ведутся не только в рамках подготовки в чемпионату мира WorldSkills, хотя это, конечно, основное мероприятие года для республики. В рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" в Казани ведется ремонт 47,3 километра автомобильных дорог, что обеспечит приведение в нормативное состояние 83,3% дорог Казанской агломерации. Всего на эти цели выделено 2,35 миллиарда рублей, в том числе,средства федерального бюджета составляют 1,35 миллиарда рублей, средств бюджета Татарстана – 1 миллиард рублей. Из этих сумм 203,7 миллиона рублей будут направлены на установку светофорных объектов, дорожных знаков и ограждений, а также устройство искусственных неровностей, что позволит снизить количество дорожно-транспортных происшествий на дорожной сети.

Кроме того, будут выполнены работы по ремонту автомобильных дорог и внутриплощадочных проездов образовательных учреждений на основных маршрутах посещения мирового чемпионата WorldSkills его участниками, гостями и туристами. Общая площадь отремонтированных дорог составит около 1,1 миллиона квадратных метров, общее количество объектов – 131. Из бюджета республики на это выделено 2,6 миллиарда рублей.

- Решены ли вопросы доставки участников и гостей чемпионата в Казань?

- В период проведения чемпионата основная нагрузка по перевозке его участников и гостей ляжет на воздушный и железнодорожный транспорт. На федеральном и республиканском уровнях продолжается работа по оказанию содействия клиентским группам мирового чемпионата в бронировании авиабилетов и выборе маршрутов в соответствии с представляемыми заявками. По мере востребованности авиакомпаниями принимаются решения по замене воздушных судов на более вместительные, а также по увеличению количества рейсов на маршруте Москва-Казань-Москва в пиковые даты прибытия и убытия участников мирового чемпионата.

Для организации льготного проезда волонтеров, посетителей и участников чемпионата из субъектов РФ в Казань и обратно ранее предварительно согласована льгота 50% на проезд в купейных вагонах, согласовывается порядок предоставления льгот.

- Какой транспорт, в каком количестве будет перевозить участников чемпионата в городе? Это уже имеющийся парк или закупаются новые автобусы, автомобили?

- Конечно, мы предварительно рассчитали количество необходимого подвижного состава, исходя из объемов предстоящей транспортной работы. В организации перевозок планируется задействовать 202 автобуса туристического типа, 24 автобуса городского типа, 59 микроавтобусов (в том числе, четыре – для маломобильных групп), а также 128 легковых автомобилей различных классов.

Весь подвижной состав будет забрендирован в стилистике чемпионата, обеспечен информационными аншлагами и указателями, а также пропусками на объекты в соответствии с концепцией безопасности.

- Как будет организована перевозка участников, гостей чемпионата – будут ли специальные шаттлы, бесплатный поезд в городском транспорте?

- Отдельного внимания требует транспортировка организованных групп посетителей. Согласно квоте Минпросвещения России "Казань Экспо" за четыре соревновательных дня посетят порядка 70 тысяч человек в составе организованных групп. Из них 6,2 тысячи человек – из субъектов России. Ожидается, что 2,1 тысячи человек прибудут в Казань автобусами, около 2,4 тысячи человек – поездами, 1,7 тысячи – самолетами.

Все организованные группы посетителей планируется доставлять на "Казань Экспо" через точки сбора, где будут осуществляться досмотр, инструктаж и транспортировка по принципу "из "чистой" зоны – в "чистую". Для этого выделяются три основные точки сбора: от Казанской академии тенниса и выставочного центра "Казанская ярмарка" транспортировка будет осуществляться на автобусах, от железнодорожного вокзала – электричкой. Для неорганизованных зрителей запланировано три маршрута доставки шаттлами: от станции метро "Дубравная", парковки "Леруа Мерлен" на Оренбургском тракте и ТЦ "Мега". Плата за проезд на шаттлах взиматься не будет.

Бесплатный проезд для участников и гостей чемпионата в общественном транспорте Казани не предусмотрен.

- Насколько я помню, планировалось выделение для движения автобусов с участниками чемпионата специальных полос. Решен ли этот вопрос? В какой период будет действовать такой режим?

- Да, по аналогии с мерами, которые принимались в рамках проведения ЧМ-2018 и Универсиады-2019 года в Красноярске, исполнительным комитетом Казани принято постановление "О выделении специальных полос для движения транспортных средств участников мирового чемпионата по профессиональному мастерству по стандартам "Ворлдскиллс" в Казани в 2019 году на период его подготовки и проведения".

- Сколько ребят из Татарстана принимали участие в финале национального чемпионата WorldSkills в транспортных компетенциях? Насколько успешно они выступили?

- В финале VII национального чемпионата "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia) от транспортного комплекса были представлены две компетенции – "Экспедирование грузов" и "Сервис на воздушном транспорте". В соревнованиях по компетенции "Экспедирование грузов" приняли участие 13 команд, от Татарстана были представлены два состава. Студентка Нижнекамского политехнического колледжа Алена Логинова получила медаль за профессионализм.

В компетенции "Сервис на воздушном транспорте" участвовали девять команд (45 участников, 18 экспертов), в том числе, две команды от международного аэропорта "Казань". Каждая команда состояла из пяти участников в возрасте до 25 лет (три инспектора авиационной безопасности и два агента регистрации) и двух экспертов. По итогам национального чемпионата команды АО "Международный аэропорт "Казань" заняли второе и третье места в медальном зачете. К сожалению, на мировом чемпионате наши компетенции не представлены.