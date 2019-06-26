Путин будет присутствовать на приеме в честь выпускников военных вузов

МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин 27 июня будет присутствовать на приеме в честь выпускников высших военно-учебных заведений, сообщает пресс-служба Кремля.

"Двадцать седьмого июня Владимир Путин будет присутствовать на приеме в честь выпускников высших военно-учебных заведений, который ежегодно проводится в Кремле", - говорится в сообщении.