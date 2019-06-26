Путин будет присутствовать на приеме в честь выпускников военных вузов

МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин 27 июня будет присутствовать на приеме в честь выпускников высших военно-учебных заведений, сообщает пресс-служба Кремля.
"Двадцать седьмого июня Владимир Путин будет присутствовать на приеме в честь выпускников высших военно-учебных заведений, который ежегодно проводится в Кремле", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на прием приглашены 800 лучших выпускников 59 вузов Минобороны, МВД, ФСБ, ФСО, МЧС, Росгвардии и ФСИН России. Наряду с российскими военнослужащими на приеме будут присутствовать 40 иностранных военных - выпускников вузов Минобороны России.
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