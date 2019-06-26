Путин посетит форум "Армия-2019"

На форум "Армия" в этом году приехали делегации из 120 стран, в том числе более 40 министров обороны и начальников генштабов.
На форум "Армия" в этом году приехали делегации из 120 стран, в том числе более 40 министров обороны и начальников генштабов.
Сформовано десять национальных экспозиций: Азербайджан, Армения, Белоруссия, Индия, Казахстан, Китай, Пакистан, Турция, а также впервые Таиланд и ЮАР.
Сформовано десять национальных экспозиций: Азербайджан, Армения, Белоруссия, Индия, Казахстан, Китай, Пакистан, Турция, а также впервые Таиланд и ЮАР.
За пять лет работы форума число военных делегаций увеличилось более чем втрое, отметил глава Минобороны России Сергей Шойгу.
За пять лет работы форума число военных делегаций увеличилось более чем втрое, отметил глава Минобороны России Сергей Шойгу.
"За довольно короткий срок этот уникальный по масштабу проект получил международное признание и стал главным событием года для профессионалов оборонно-промышленного комплекса", — констатировал министр.
"За довольно короткий срок этот уникальный по масштабу проект получил международное признание и стал главным событием года для профессионалов оборонно-промышленного комплекса", — констатировал министр.
Если в 2015 году 818 компаний презентовали на форуме семь с половиной тысяч разработок, то сегодня более 1300 предприятий привезли сюда 27 тысяч новинок.
Если в 2015 году 818 компаний презентовали на форуме семь с половиной тысяч разработок, то сегодня более 1300 предприятий привезли сюда 27 тысяч новинок.
Посетительница фотографируется у боевой машины пехоты БМП-2 на Международном военно-техническом форуме "Армия-2019".
Посетительница фотографируется у боевой машины пехоты БМП-2 на Международном военно-техническом форуме "Армия-2019".
В научно-деловой программе "Армии-2019" — более 170 мероприятий по обеспечению обороны и развитию международного военного сотрудничества.
В научно-деловой программе "Армии-2019" — более 170 мероприятий по обеспечению обороны и развитию международного военного сотрудничества.
Стенд МИА "Россия сегодня" на Международном военно-техническом форуме "Армия-2019".
Стенд МИА "Россия сегодня" на Международном военно-техническом форуме "Армия-2019".
Россия на полях форума планирует подписать экспортные контракты более чем на 300 миллионов долларов.
Россия на полях форума планирует подписать экспортные контракты более чем на 300 миллионов долларов.
Форум — площадка для презентации самых перспективных и интересных новинок.
Форум — площадка для презентации самых перспективных и интересных новинок.
Так, концерн "Автоматика" впервые представил мобильный комплекс противодействия беспилотникам "Сапсан-Бекас". По технически характеристикам он опережает все существующие сегодня в мире аналогичные системы.
Так, концерн "Автоматика" впервые представил мобильный комплекс противодействия беспилотникам "Сапсан-Бекас". По технически характеристикам он опережает все существующие сегодня в мире аналогичные системы.
Организаторы ожидают, что форум "Армия-2019" посетят более миллиона человек.
Организаторы ожидают, что форум "Армия-2019" посетят более миллиона человек.
Военнослужащие в Конгрессно-выставочном центре "Патриот", где открылся форум "Армия-2019".
Военнослужащие в Конгрессно-выставочном центре "Патриот", где открылся форум "Армия-2019".
Для гостей "Армии-2019" подготовили масштабную экспозицию авиатехники и воздушные показы с участием пилотажных групп.
Для гостей "Армии-2019" подготовили масштабную экспозицию авиатехники и воздушные показы с участием пилотажных групп.
Военторг организует в конгрессно-выставочном центре "Патриот", на аэродроме Кубинка и полигоне Алабино комплекс из 200 объектов торговли и услуг.
Военторг организует в конгрессно-выставочном центре "Патриот", на аэродроме Кубинка и полигоне Алабино комплекс из 200 объектов торговли и услуг.
На форум "Армия" в этом году приехали делегации из 120 стран, в том числе более 40 министров обороны и начальников генштабов.
Сформовано десять национальных экспозиций: Азербайджан, Армения, Белоруссия, Индия, Казахстан, Китай, Пакистан, Турция, а также впервые Таиланд и ЮАР.
За пять лет работы форума число военных делегаций увеличилось более чем втрое, отметил глава Минобороны России Сергей Шойгу.
"За довольно короткий срок этот уникальный по масштабу проект получил международное признание и стал главным событием года для профессионалов оборонно-промышленного комплекса", — констатировал министр.
Если в 2015 году 818 компаний презентовали на форуме семь с половиной тысяч разработок, то сегодня более 1300 предприятий привезли сюда 27 тысяч новинок.
Посетительница фотографируется у боевой машины пехоты БМП-2 на Международном военно-техническом форуме "Армия-2019".
В научно-деловой программе "Армии-2019" — более 170 мероприятий по обеспечению обороны и развитию международного военного сотрудничества.
Стенд МИА "Россия сегодня" на Международном военно-техническом форуме "Армия-2019".
Россия на полях форума планирует подписать экспортные контракты более чем на 300 миллионов долларов.
Форум — площадка для презентации самых перспективных и интересных новинок.
Так, концерн "Автоматика" впервые представил мобильный комплекс противодействия беспилотникам "Сапсан-Бекас". По технически характеристикам он опережает все существующие сегодня в мире аналогичные системы.
Организаторы ожидают, что форум "Армия-2019" посетят более миллиона человек.
Военнослужащие в Конгрессно-выставочном центре "Патриот", где открылся форум "Армия-2019".
Для гостей "Армии-2019" подготовили масштабную экспозицию авиатехники и воздушные показы с участием пилотажных групп.
Военторг организует в конгрессно-выставочном центре "Патриот", на аэродроме Кубинка и полигоне Алабино комплекс из 200 объектов торговли и услуг.