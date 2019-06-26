Москалькова рассказала, как защитить репутацию сотрудников полиции

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 26 июн — РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова призвала сотрудников МВД не создавать ситуации, за которые их будут критиковать, в ходе Всероссийской научно-практической конференции по защите прав сотрудников ОВД в Нижнем Новгороде.
Всероссийская научно-практическая конференция "Защита прав сотрудников органов внутренних дел: доктрина, практика, техника" проходит 26 июня на базе Нижегородской академии МВД России. В конференции принимают участие руководители и сотрудники МВД, уполномоченные по правам человека в субъектах Приволжского федерального округа, более 200 исследователей, представляющих ведущие образовательные и научные организации России.
"Чтобы защитить репутацию сотрудников правоохранительных органов, нужно: первое – не создавать ситуации, которые позволяли бы их критиковать. Такие ситуации абсолютно правильно дают обществу возможность осуждать эти действия (сотрудников полиции – ред.). В том числе это дело Ивана Голунова, которого задержали без достаточных оснований. Это ярославская колония ИК-1, где издевались над осужденными. Это применение жестокого обращения к обвиняемым и подозреваемым... Каждый должен понимать, что он или его близкие могли бы быть на этом месте", - заявила Москалькова.
Она добавила, что для улучшения имиджа сотрудников органов внутренних дел нужно заниматься "контрпропагандой".
"Если бы даже не было таких случаев, все равно в обществе была бы часть людей, которые были бы озадачены снижением репутации системы, на которой держится государство. Здесь нужна контрпропаганда. Надо организовать работу, которая могла бы отстоять честь и достоинство сотрудников органов внутренних дел", - сказала Москалькова.
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