Москалькова рассказала, как защитить репутацию сотрудников полиции

"Чтобы защитить репутацию сотрудников правоохранительных органов, нужно: первое – не создавать ситуации, которые позволяли бы их критиковать. Такие ситуации абсолютно правильно дают обществу возможность осуждать эти действия (сотрудников полиции – ред.). В том числе это дело Ивана Голунова, которого задержали без достаточных оснований. Это ярославская колония ИК-1, где издевались над осужденными. Это применение жестокого обращения к обвиняемым и подозреваемым... Каждый должен понимать, что он или его близкие могли бы быть на этом месте", - заявила Москалькова.