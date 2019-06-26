МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Роскомнадзор может заблокировать или оштрафовать девять VPN-сервисов, которые не выполняют законы РФ и не собираются подключаться к системе ФГИС для получения доступа к актуальной версии единого реестра запрещенной информации, сообщил глава Роскомнадзора Александр Жаров журналистам.

"Для нас уже понятно, что девять VPN-сервисов выполнять требования закона не будут, что дальше будем делать не скажу, поскольку пока закон предполагает пока одно действие - блокировку, в том числе жду закон о штрафах в окончательной редакции, пока все на эту тему", - сказал Жаров.

В ноябре 2017 года в РФ вступил в силу закон, предусматривающий блокировку VPN-сервисами, анонимайзерами и поисковиками доступа к запрещенным ресурсам. Для получения доступа к актуальной версии единого реестра запрещенной информации сервисы обязаны подключиться к ФГИС.

Роскомнадзор 28 марта направил владельцам десяти VPN-сервисов требования подключиться к системе. Запросы были направлены в адрес NordVPN, Hide My Ass!, Hola VPN, Openvpn, VyprVPN, ExpressVPN, TorGuard, IPVanish, VPN Unlimited, а также Kaspersky Secure Connection. Требование службы исполнила лишь "Лаборатория Касперского", четыре сервиса отказались исполнять закон, написав об этом на своих сайтах.

Позже сообщалось о том, что компания Avast, производитель антивирусного ПО, прекращает работу своего VPN-сервиса на территории России, так как не планирует выполнять требования Роскомнадзора по ограничению доступа к заблокированным ресурсам.

Депутаты Госдумы внесли законопроект, предусматривающий установление миллионных штрафов за повторное неисполнение поисковыми системами обязанности по ограничению доступа к заблокированным сайтам - для юридических лиц штраф доходит до 5 миллионов рублей.

Аналогичный размер штрафов предлагается налагать за повторное неисполнение обязанности по ограничению доступа к "зеркалам" заблокированных сайтов.