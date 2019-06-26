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РИА Новости

Роскомнадзор может заблокировать или оштрафовать девять VPN-сервисов

Вчера, 15:00
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Роскомнадзор может заблокировать или оштрафовать девять VPN-сервисов, которые не выполняют законы РФ и не собираются подключаться к системе ФГИС для получения доступа к актуальной версии единого реестра запрещенной информации, сообщил глава Роскомнадзора Александр Жаров журналистам.
"Для нас уже понятно, что девять VPN-сервисов выполнять требования закона не будут, что дальше будем делать не скажу, поскольку пока закон предполагает пока одно действие - блокировку, в том числе жду закон о штрафах в окончательной редакции, пока все на эту тему", - сказал Жаров.
В ноябре 2017 года в РФ вступил в силу закон, предусматривающий блокировку VPN-сервисами, анонимайзерами и поисковиками доступа к запрещенным ресурсам. Для получения доступа к актуальной версии единого реестра запрещенной информации сервисы обязаны подключиться к ФГИС.
Роскомнадзор 28 марта направил владельцам десяти VPN-сервисов требования подключиться к системе. Запросы были направлены в адрес NordVPN, Hide My Ass!, Hola VPN, Openvpn, VyprVPN, ExpressVPN, TorGuard, IPVanish, VPN Unlimited, а также Kaspersky Secure Connection. Требование службы исполнила лишь "Лаборатория Касперского", четыре сервиса отказались исполнять закон, написав об этом на своих сайтах.
Руководитель Роскомнадзора Александр Жаров
Вчера, 12:58
Google могут оштрафовать за неисполнение российского законодательства
Позже сообщалось о том, что компания Avast, производитель антивирусного ПО, прекращает работу своего VPN-сервиса на территории России, так как не планирует выполнять требования Роскомнадзора по ограничению доступа к заблокированным ресурсам.
Депутаты Госдумы внесли законопроект, предусматривающий установление миллионных штрафов за повторное неисполнение поисковыми системами обязанности по ограничению доступа к заблокированным сайтам - для юридических лиц штраф доходит до 5 миллионов рублей.
Аналогичный размер штрафов предлагается налагать за повторное неисполнение обязанности по ограничению доступа к "зеркалам" заблокированных сайтов.
Сейчас штрафы за неисполнение требований по фильтрации контента для юридических лиц составляют 500-700 тысяч рублей.
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