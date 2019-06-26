На Крымском мосту установлен рекорд превышения скорости

МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. На Крымском мосту зарегистрировано рекордное превышение скорости движения. Об этом в эфире радио . На Крымском мосту зарегистрировано рекордное превышение скорости движения. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил начальник Центра фиксации ГИБДД МВД по республике Дмитрий Леонтьев.

Автомобиль нарушителя ехал со скоростью 243 километра в час.

"Человек очень сильно спешил, хотел в Крым попасть. Это очень большая скорость, надо самоубийцей быть", — заявил Леонтьев.

По его словам, быстрая езда опасна вне зависимости от марки или модели автомобиля. Кроме того, если человек первый раз едет по трассе, то он не знает особенностей дорожного полотна и его возможных дефектов, отметил Леонтьев.

Он рассказал, что на Крымском мосту установлены десять камер, которые фиксируют движение транспорта.

"Там (на Крымском мосту. — Прим. ред.) скорость движения определена, достаточно приемлемая, чтобы проехать нормально мост, не разгоняться", — пояснил сотрудник ГИБДД.