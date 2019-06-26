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РИА Новости

На Крымском мосту установлен рекорд превышения скорости

Вчера, 14:58
290002
© РИА Новости / Алексей МальгавкоАвтомобильное движение по автодорожной части Крымского моста
Автомобильное движение по автодорожной части Крымского моста
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. На Крымском мосту зарегистрировано рекордное превышение скорости движения. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил начальник Центра фиксации ГИБДД МВД по республике Дмитрий Леонтьев.
Автомобиль нарушителя ехал со скоростью 243 километра в час.
"Человек очень сильно спешил, хотел в Крым попасть. Это очень большая скорость, надо самоубийцей быть", — заявил Леонтьев.
По его словам, быстрая езда опасна вне зависимости от марки или модели автомобиля. Кроме того, если человек первый раз едет по трассе, то он не знает особенностей дорожного полотна и его возможных дефектов, отметил Леонтьев.
Он рассказал, что на Крымском мосту установлены десять камер, которые фиксируют движение транспорта.
"Там (на Крымском мосту. — Прим. ред.) скорость движения определена, достаточно приемлемая, чтобы проехать нормально мост, не разгоняться", — пояснил сотрудник ГИБДД.
Мост через Керченский пролив соединил Крым и Краснодарский край. Путепровод стал самым протяженным в России – длина моста составила 19 километров. Автомобильное движение по магистрали было запущено на полгода раньше первоначального срока. Движение поездов начнется в 2019 году.
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Крымский мостОбщество
Популярные комментарии
Как говорится, хоть какую нибудь новость про мост, да надо!
26 июня, 15:25
ИШИсак Шниперсон
107181639179
Раздражает, так не читай
26 июня, 15:25
ИИИван Иванов
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