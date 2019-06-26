Суд перевел фигуранта дела о загрязнении "Дружбы" под домашний арест

САМАРА, 26 июн - РИА Новости. Самарский районный суд в среду изменил меру пресечения с заключения под стражу на домашний арест заместителю директора ООО "Магистраль" Сергею Баландину, который является фигурантом уголовного дела о хищении нефти и загрязнении нефтепровода "Дружба", сообщил РИА Новости представитель суда.

Ранее СУСК по Самарской области возбудило уголовное дело в отношении шестерых участников преступного сообщества, которые, по версии следствия, похитили нефть на сумму не менее 1 миллиона рублей. Как считают в СК, чтобы скрыть хищения, весной 2019 года несколько подозреваемых поставили в узел слива нефти у села Николаевка Самарской области нефть, не отвечающую требованиям ГОСТ, добавив в нее хлорсодержащие соединения. Загрязненная нефть попала в систему магистрального трубопровода, в результате восемь резервуаров парка "Лопатино" были приведены в непригодное состояние.

"Сегодня удовлетворено ходатайство об изменение меры пресечения Сергею Баландину на домашний арест", - сказал собеседник агентства.

Ранее СК РФ сообщал, что фигурантами дела, помимо Баландина, являются пять человек. Это Роман Трушев, которого СМИ называют основателем ГК "Петронефть", гендиректор ООО "Нефтеперевалка" Светлана Балабай и ее заместитель Рустам Хуснутдинов, гендиректор ООО "Петронефть Актив" Владимир Жоголев, а также экс-гендиректор ООО "Самаратранснефть-Терминал" Роман Ружечко. Все шестеро были арестованы решением Самарского районного суда, Трушев и Ружечко – заочно, так как находятся в международном розыске.

Позже стало известно о еще четырех фигурантах дела. Это Владимир Матюхин, Дмитрий Никишов, Роман Гладков и Роман Якушев, все они – сотрудники компании "Транснефть-Дружба". Сейчас они находятся под домашним арестом.

Проблема с качеством нефти в магистральном нефтепроводе "Дружба" возникла в апреле, когда загрязненное хлоридами топливо попало в трубопроводную систему в Самарской области. Поставки через нее идут как на НПЗ Белоруссии, так и транзитом через ее территорию. Польша и Украина, через которые нефть по "Дружбе" идет транзитом в другие страны Европы, остановили прием нефти 24 и 25 апреля соответственно.