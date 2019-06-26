Родители красноярских выпускников прокомментировали торт с "надгробиями"

МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Родители учащихся красноярской школы № 143 объяснили появление торта с фотографиями, похожими на надгробия.

Ранее в соцсетях появилась фотография кусочков торта, который подарили выпускникам в честь окончания учебного заведения. Комментаторы разделились во мнениях относительно такого "сюрприза": кто-то называл родителей и учителей людьми с больной фантазией, другие отнеслись с юмором.

Как отметила представитель родительского комитета Ирина Смирнова, идею подарка на выпускной обсуждали без участия администрации школы и классного руководителя. Она предположила, что родители не до конца продумали окончательный вариант торта.

"Да, может, макет был не совсем согласован, ну извините — кондитеры уже так сделали", — сказала Смирнова в комментарии порталу ngs24.ru.

Она подчеркнула, что детям очень понравилась изначальная задумка подарка и они остались всем довольны.

Одна из выпускниц класса также отметила, что никто не придал случившемуся особого значения.