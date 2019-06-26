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РИА Новости

Родители красноярских выпускников прокомментировали торт с "надгробиями"

Вчера, 14:56
41476
МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Родители учащихся красноярской школы № 143 объяснили появление торта с фотографиями, похожими на надгробия.
Ранее в соцсетях появилась фотография кусочков торта, который подарили выпускникам в честь окончания учебного заведения. Комментаторы разделились во мнениях относительно такого "сюрприза": кто-то называл родителей и учителей людьми с больной фантазией, другие отнеслись с юмором.
Как отметила представитель родительского комитета Ирина Смирнова, идею подарка на выпускной обсуждали без участия администрации школы и классного руководителя. Она предположила, что родители не до конца продумали окончательный вариант торта.
"Да, может, макет был не совсем согласован, ну извините — кондитеры уже так сделали", — сказала Смирнова в комментарии порталу ngs24.ru.
Она подчеркнула, что детям очень понравилась изначальная задумка подарка и они остались всем довольны.
Одна из выпускниц класса также отметила, что никто не придал случившемуся особого значения.
"Некоторые пошутили, что это как могилки. Мы посмеялись с этого и забыли сразу же", — добавила она.
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Общество
Популярные комментарии
Торт как торт, навыдумывали. В мои 90-е съели бы и еще поржали бы.
26 июня, 16:04
DesolateD Varg Egregor
1601035
Это надгробия над потерянными знаниями! Теперь Деньги решают всё....
26 июня, 16:27
gxkan
850005
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