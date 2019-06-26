На юго-западе Москвы пенсионер напал с ножом на сотрудника клиники

МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Пожилой мужчина ранил ножом работника медицинского учреждения, пенсионер задержан, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД по Москве.

"По адресу: Профсоюзная улица, дом 100, произошел конфликт между 78-летним мужчиной и сотрудником медицинского учреждения, в результате чего пенсионер нанес последнему ножевое ранение. Медицинский работник госпитализирован, нападавший задержан", - сказал собеседник агентства.