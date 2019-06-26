Путин обратил внимание на последствия незаконных автоперевозок

МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Нелегальные автоперевозки пассажиров подвергают риску жизнь граждан и часто приводят к авариям, необходимо сделать все для безопасности людей, заявил на госсовете по развитию сети автодорог президент России Владимир Путин.

"Абсолютное большинство ДТП происходит по вине водителей, которые грубо нарушают правила дорожного движения. Особую озабоченность вызывают нелегальные перевозки пассажиров, которые часто приводят к авариям. Ради наживы такие перевозчики игнорируют закон, подвергают риску жизнь граждан. Мы должны делать все для предупреждения опасного, безответственного поведения на дорогах. В последние годы это направление стало одним из приоритетов в государственной политике", - сказал президент.