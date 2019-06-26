Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-26T14:46Z
https://ria.ru/20190626/1555934525.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/155521/26/1555212634_0:199:2913:1838_1036x0_80_0_0_5a7127041748acd55b7e46544163dbf8.jpg
РИА Новости

Кучма приедет в Донбасс для продолжения работы по разведению сил

Вчера, 14:46
628
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкБывший президент Украины Леонид Кучма
Бывший президент Украины Леонид Кучма
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
КИЕВ, 26 июн – РИА Новости. Представитель Киева на переговорах в Минске, экс-президент Украины Леонид Кучма в ближайшие дни приедет в Донбасс для продолжения работы по разведению сил согласно минским договоренностям по урегулированию конфликта на востоке Украины, сообщили в среду украинские военные.
Ранее в среду украинские военные сообщили об отведении подразделений с одной из позиций перед контрольно-пропускным пунктом "Станица Луганская" в Донбассе.
Митинг в Луганске с требованием прекращения блокады Донбасса
20 июня, 13:19
Демагогия и популизм. В ДНР и ЛНР ответили КучмеКиев поставил самопровозглашенным ДНР и ЛНР условия снятия экономической блокады. В республиках ответили, по существу.
"Также ожидается на днях приезд представителя украинской трехсторонней контактной группы Леонида Кучмы для того, чтобы продолжить работу по отводу сторон на определенные минскими договоренностями рубежи", - говорится в сообщении штаба операции Объединенных сил в Facebook.
1710201
Обсудить 2
ДонбассЛеонид КучмаУкраинаВ мире
Рекомендуем
Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Кисляк
Кисляк оценил проект резолюции ПАСЕ по полномочиям российской делегации
РИА
Новости
Президент США Дональд Трамп
Трамп прилетит на G20 в один аэропорт Осаки, остальные лидеры - в другой
Зеленский назначил постпреда президента Украины в Крыму
Военнослужащие ЛНР в районе пропускного пункта Станица Луганская, куда прибыли представители ОБСЕ для наблюдения за первым этапом отвода украинских подразделений. 26 июня 2019
ВСУ начали отводить силы в районе Станицы Луганской
Лента
новостей
Здание Совета Европы в Страсбурге
Проект резолюции ПАСЕ не ограничивает полномочия российской делегации
Железный трон украинского востока на Майдане Незалежности в Киеве, Украина
В Киеве появился "Железный трон" из обломков военной техники из Донбасса
Военно-морские силы Украины
Украина провела учения в Азовском море
Семь стран Евросоюза призвали ЕК заключить торговый пакт ЕС-Меркосур
Пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель
Пресс-секретаря Зеленского вызвали на допрос, сообщили СМИ
Украинские военные на линии разграничения в Донбассе
Силовики оставляют позиции в Донбассе для шантажа командиров, заявили в ДНР
Зал заседаний Парламентской ассамблеи Совета Европы
В ПАСЕ внесли поправки к проекту резолюции, отменяющие возвращение России
Глава Республики Крым Сергей Аксёнов дает интервью на стенде МИА Россия сегодня в рамках Ялтинского международного экономического форума. 19 апреля 2019
Аксенов назвал возвращение России в ПАСЕ крахом внешней политики Киева
Народная милиция ЛНР начала отвод сил в районе Станицы Луганской в Донбассе
Летняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы
Комитет ПАСЕ по мониторингу выдвинул условия возвращения России полномочий
В России создали кассетные мины с элементами искусственного интеллекта
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:44Министры обороны НАТО обсуждают меры по усилению ПВО и готовность сил
11:43Экипаж разбившегося Ан-24 передал сигнал бедствия за 30 км до аэропорта
11:42Менеджер структуры РЖД был на борту аварийно севшего в Бурятии Ан-24
11:41Центр по киберугрозам объяснил, зачем США называют Россию источником атак
11:38Аксенов назвал возвращение России в ПАСЕ крахом внешней политики Киева
11:38В Центре по киберугрозам назвали цели атак против России
11:37Общественники Украины назвали концерты в ходе выборов подкупом избирателей
11:37СМИ: в Германии задержали двух подозреваемых по делу об убийстве политика
11:34Атаки на Россию управляются из ЕС и США, заявили в Центре по киберугрозам
11:31Мифы о русских хакерах придумали в США, заявили в Центре по киберугрозам
11:31Палеонтологи нашли в Крыму останки гигантской доисторической птицы
11:30Лариджани: если США вновь нарушат границу, реакция будет более жесткой
11:30В Сирию за сутки вернулись более 1,3 тысячи беженцев
11:28Северокорейский МИД напомнил США, что время на шаги для диалога истекает
11:27Пилоты Ан-24 пытались увести самолет от домов, рассказал пассажир
11:26Аварийно севший в Нижнеангарске Ан-24 использовался 42 года
11:24В Москве и области до субботы объявили "желтый" уровень погодной опасности
11:22В "Деловой России" объяснили, почему бизнес часто принимают за ОПГ
11:21В больницах Калининграда провели проверку после смерти 15-летней девочки
11:21В Центре по киберугрозам назвали основной источник атак на Россию
Лента новостейМолния