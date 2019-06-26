Кучма приедет в Донбасс для продолжения работы по разведению сил

КИЕВ, 26 июн – РИА Новости. Представитель Киева на переговорах в Минске, экс-президент Украины Леонид Кучма в ближайшие дни приедет в Донбасс для продолжения работы по разведению сил согласно минским договоренностям по урегулированию конфликта на востоке Украины, сообщили в среду украинские военные.