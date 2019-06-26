Кучма приедет в Донбасс для продолжения работы по разведению сил

КИЕВ, 26 июн – РИА Новости. Представитель Киева на переговорах в Минске, экс-президент Украины Леонид Кучма в ближайшие дни приедет в Донбасс для продолжения работы по разведению сил согласно минским договоренностям по урегулированию конфликта на востоке Украины, сообщили в среду украинские военные.
Ранее в среду украинские военные сообщили об отведении подразделений с одной из позиций перед контрольно-пропускным пунктом "Станица Луганская" в Донбассе.
"Также ожидается на днях приезд представителя украинской трехсторонней контактной группы Леонида Кучмы для того, чтобы продолжить работу по отводу сторон на определенные минскими договоренностями рубежи", - говорится в сообщении штаба операции Объединенных сил в Facebook.