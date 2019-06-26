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РИА Новости

В Подмосковье ликвидировали открытое горение в промзоне

Вчера, 14:40
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Спасатели ликвидировали открытое горение в промзоне в подмосковном поселке Андреевское, сообщили в МЧС России.
Ранее сообщалось, что четыре ангара и шесть металлических контейнеров горят в промзоне в подмосковном поселке Андреевское на площади почти 1,5 тысячи квадратных метров. Позднее спасатели уточнили, что площадь пожара превысила 1,8 тысячи "квадратов". В 13.28 пожар был локализован.
"В 13 часов 55 минут ликвидация открытого горения", - говорится в сообщении.
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