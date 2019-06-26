В Подмосковье ликвидировали открытое горение в промзоне

Ранее сообщалось, что четыре ангара и шесть металлических контейнеров горят в промзоне в подмосковном поселке Андреевское на площади почти 1,5 тысячи квадратных метров. Позднее спасатели уточнили, что площадь пожара превысила 1,8 тысячи "квадратов". В 13.28 пожар был локализован.