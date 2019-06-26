В РПЦ призвали защищать права человеческого эмбриона

МОСКВА, 26 июн – РИА Новости. Межсоборное присутствие Русской православной церкви разработало проект документа "О неприкосновенности жизни человека с момента зачатия", в котором эмбрион называется "уникальным развивающимся человеческим существом", чьи "права" предлагается закрепить в российском законодательстве.

Проект Межсоборного присутствия - совещательного органа РПЦ - опубликован на сайте Московского патриархата с целью его дальнейшего обсуждения и направлен на обсуждение в епархии до конца сентября, после чего он будет доработан и представлен Архиерейскому Собору или Священному Синоду на уже окончательное утверждение.

"С самого момента зачатия эмбрион - не просто оплодотворенное яйцо; он является уникальным развивающимся человеческим существом... Аборт на любом сроке беременности является убийством человека", - говорится в проекте документа.

Поскольку "эмбрион является человеком, в связи с этим ему принадлежит ряд прав, которые необходимо отстаивать", утверждают в Московском патриархате.

"Каждый человек имеет право развиваться и раскрывать себя как личность от зачатия до естественной смерти. Православная церковь подчеркивает, что фундаментальные права эмбриона как человеческой личности должны быть закреплены в законодательстве", - отмечается в документе.

Также, в соответствии с проектом, эмбрион имеет "право на человеческую идентичность" и "институты общества должны обеспечивать и защищать это право".

В разделе "Право на жизнь" говорится, что "недопустимы научные эксперименты с эмбрионами и их замораживание". Таким образом, не принимаются, в том числе, технологии искусственного оплодотворения (ЭКО). "Тот факт, что для тысяч эмбрионов возможность развития и жизни заменяется экспериментами и смертью, подрывает достоинство человека и нарушает право на жизнь", - отмечают разработчики документа.