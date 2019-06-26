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РИА Новости

В РПЦ призвали защищать права человеческого эмбриона

Вчера, 14:49
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© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкОткрытие Пленума Межсоборного присутствия Русской православной церкви. Архивное фото
Открытие Пленума Межсоборного присутствия Русской православной церкви. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 26 июн – РИА Новости. Межсоборное присутствие Русской православной церкви разработало проект документа "О неприкосновенности жизни человека с момента зачатия", в котором эмбрион называется "уникальным развивающимся человеческим существом", чьи "права" предлагается закрепить в российском законодательстве.
Проект Межсоборного присутствия - совещательного органа РПЦ - опубликован на сайте Московского патриархата с целью его дальнейшего обсуждения и направлен на обсуждение в епархии до конца сентября, после чего он будет доработан и представлен Архиерейскому Собору или Священному Синоду на уже окончательное утверждение.
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"С самого момента зачатия эмбрион - не просто оплодотворенное яйцо; он является уникальным развивающимся человеческим существом... Аборт на любом сроке беременности является убийством человека", - говорится в проекте документа.
Поскольку "эмбрион является человеком, в связи с этим ему принадлежит ряд прав, которые необходимо отстаивать", утверждают в Московском патриархате.
"Каждый человек имеет право развиваться и раскрывать себя как личность от зачатия до естественной смерти. Православная церковь подчеркивает, что фундаментальные права эмбриона как человеческой личности должны быть закреплены в законодательстве", - отмечается в документе.
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Также, в соответствии с проектом, эмбрион имеет "право на человеческую идентичность" и "институты общества должны обеспечивать и защищать это право".
В разделе "Право на жизнь" говорится, что "недопустимы научные эксперименты с эмбрионами и их замораживание". Таким образом, не принимаются, в том числе, технологии искусственного оплодотворения (ЭКО). "Тот факт, что для тысяч эмбрионов возможность развития и жизни заменяется экспериментами и смертью, подрывает достоинство человека и нарушает право на жизнь", - отмечают разработчики документа.
В тексте говорится, что "Священное Писание рассматривает жизнь как благой дар Благого Бога" и что в нем "признается существование человека с момента зачатия", в подтверждение чего приводится ряд ссылок на места из Ветхого и Нового Заветов. "Все эти тексты Священного Писания подчеркивают, что с библейской точки зрения тождество личности человека непрерывно с момента, когда Бог дает жизнь в зачатии, и до момента смерти", - заключают в РПЦ.
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РоссияНовости - Религия и мировоззрениеРусская православная церковьОбщество
Популярные комментарии
Не надо загонять бедных женщин в угол. Будут подпольные аборты, смерти матерей и детей. А сколько прибавится брошенных детей. Оставьте все как есть.
26 июня, 15:28
ЕЛЕлена Лашманова
2800000
Я понимаю, что власти ищут способ повысить рождаемость в стране. Но не надо этого добиваться методами средневековья.
26 июня, 15:04
Igor Loshkov
2700000
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