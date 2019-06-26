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РИА Новости

Трамп прилетит на G20 в один аэропорт Осаки, остальные лидеры - в другой

Вчера, 14:38
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© AP Photo / Susan WalshПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© AP Photo / Susan Walsh
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ОСАКА (Япония), 26 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп прилетит в Осаку на саммит G20 в четверг вечером по местному времени в аэропорт Итами, который обычно обслуживает внутренние рейсы, тогда как все остальные лидеры предпочтут приземлиться в основной воздушной гавани мегаполиса - международном аэропорте Кансай.
Как следует из программы саммита, американский лидер прилетит на мероприятия "двадцатки" 27 июня в 19:00 по местному времени (13:00 мск). Ранее в тот же день в аэропорту Осаки приземлятся премьер-министр Индии Нарендра Моди, президент Турции Тайип Эрдоган, председатель КНР Си Цзиньпин.
Мужчина с флагами с символикой саммита G20 в Осаке в Международном выставочном центре, Япония
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Самолет канцлера ФРГ Ангела Меркель, как ожидается, прибудет в Осаку в пятницу утром, за несколько часов до официального начала саммита. На предыдущую встречу "двадцатки" в Буэнос-Айресе она опоздала в связи с поломкой государственного спецборта. В итоге Меркель пришлось лететь регулярным авиарейсом.
Организаторы саммита предупреждают прилетающих и вылетающих из Осаки в дни саммита о возможных задержках рейсов и ограничениях движения в районе аэропортов.
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Дональд ТрампБольшая двадцаткаСШАВ мире
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