Трамп прилетит на G20 в один аэропорт Осаки, остальные лидеры - в другой

ОСАКА (Япония), 26 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп прилетит в Осаку на саммит G20 в четверг вечером по местному времени в аэропорт Итами, который обычно обслуживает внутренние рейсы, тогда как все остальные лидеры предпочтут приземлиться в основной воздушной гавани мегаполиса - международном аэропорте Кансай.

Как следует из программы саммита, американский лидер прилетит на мероприятия "двадцатки" 27 июня в 19:00 по местному времени (13:00 мск). Ранее в тот же день в аэропорту Осаки приземлятся премьер-министр Индии Нарендра Моди, президент Турции Тайип Эрдоган, председатель КНР Си Цзиньпин.

Самолет канцлера ФРГ Ангела Меркель, как ожидается, прибудет в Осаку в пятницу утром, за несколько часов до официального начала саммита. На предыдущую встречу "двадцатки" в Буэнос-Айресе она опоздала в связи с поломкой государственного спецборта. В итоге Меркель пришлось лететь регулярным авиарейсом.