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РИА Новости

Поисковики выдвинули свою версию гибели группы Дятлова

Вчера, 14:39
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© Фото из материалов дела группы Дятлова, размещенное на сайте Dyatlov PassГруппа Дятлова. 1 февраля 1959
Группа Дятлова. 1 февраля 1959
© Фото из материалов дела группы Дятлова, размещенное на сайте Dyatlov Pass
ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 июн — РИА Новости. Знакомые туристов из группы Дятлова, участвовавшие в поисках группы, выдвинули свою версию гибели девяти студентов в 1959 году.
Мастер спорта по туризму, участник поисков дятловцев Владислав Карелин рассказал о признаках техногенного явления, которое он лично зафиксировал во время своего путешествия на две недели позже и на 50 километров южнее похода погибшей тургруппы.
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Фонд памяти Дятлова попросит СК возобновить расследование гибели тургруппы
По словам Карелина, он видел светлое пятно в небе, которое заставило участников его группы выйти из палаток без верхней одежды.

"Мы, посовещавшись, тогда решили, что это метеор. Но спустя несколько лет нам стали показывать запуски ракет с Байконура, оператор снимал ракету снизу, (оказалось), вот это я и видел 17 февраля", — рассказал он.

Он также добавил, что 31 марта 1959 года следующие поисковики наблюдали такое же явление. Только в 2010 году, после прочтения книги "Задача особой государственной важности. Из истории создания ракетно-ядерного оружия и Ракетных войск стратегического назначения", авторами которой стали специалисты по истории ракетно-артиллерийского вооружения Иван Ивкин и Григорий Сухина, бывший спортсмен узнал, что 2 февраля 1959 года с Капустина Яра был произведен аварийный запуск ракеты.
По мнению Карелина, о тепловом воздействии также свидетельствуют заледеневшие следы туристов, которые вели от разрезанной палатки в лес, и ледовые каменные гряды.

"В последующие годы лед никто никогда не видел. Лед был только в 1959 году. Эти факты заставляют прийти к выводу, что, вполне возможно, было какое-то мощное тепловое воздействие, техногенное несомненно, которое и могло привести к трагедии", — объяснил поисковик.

В свою очередь, член правления Фонда памяти группы Дятлова, академик Петр Бартоломей заявил, что прокуратура в своем расследовании дискредитировала роль свидетелей, которые участвовали в поисковых работах.
Так, по его словам, ключевым свидетелем по делу должны были проходить бывший заместитель следственного отдела по Свердловской области Евгений Окишев и следователь Лев Иванов, которые в 1959 году занялись расследованием. Оба они изначально говорили о техногенной катастрофе как о причине побега дятловцев из палаток.
Тайна перевала Дятлова. AR–реконструкция основных версий
27 марта, 17:16
МИА "Россия сегодня" показало AR-реконструкцию трагедии на перевале Дятлова

Трагедия тургруппы Дятлова

Туристическая группа под руководством Игоря Дятлова погибла на перевале на Северном Урале зимой 1959 года при не выясненных до сих пор обстоятельствах. Количество выдвинутых версий гибели туристов превысило сотню — от несчастного случая до паранормальных явлений и испытаний военной техники.
В этом феврале Генпрокуратура объявила о возобновлении дела о гибели тургруппы спустя 60 лет в связи с обращениями родственников погибших, интереса СМИ и общества.
Приоритетными версиями гибели надзорное ведомство считает ураган, лавину или сход снежных плит. Сообщалось, что прокуроры проведут девять экспертиз на местности, где погибли туристы, с привлечением специалистов в сфере геодезии, метрологии и сотрудников МЧС. По данным ведомства, документов, чтобы дать ответ на вопрос, что произошло в 1959 году на перевале Дятлова, в уголовном деле достаточно.
Группа Дятлова. 1 февраля 1959
2 февраля, 18:15
Представлен новый архивный документ по группе Дятлова
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