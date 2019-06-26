Поисковики выдвинули свою версию гибели группы Дятлова

ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 июн — РИА Новости. Знакомые туристов из группы Дятлова, участвовавшие в поисках группы, выдвинули свою версию гибели девяти студентов в 1959 году.

Мастер спорта по туризму, участник поисков дятловцев Владислав Карелин рассказал о признаках техногенного явления, которое он лично зафиксировал во время своего путешествия на две недели позже и на 50 километров южнее похода погибшей тургруппы.

По словам Карелина, он видел светлое пятно в небе, которое заставило участников его группы выйти из палаток без верхней одежды.

"Мы, посовещавшись, тогда решили, что это метеор. Но спустя несколько лет нам стали показывать запуски ракет с Байконура, оператор снимал ракету снизу, (оказалось), вот это я и видел 17 февраля", — рассказал он.

Он также добавил, что 31 марта 1959 года следующие поисковики наблюдали такое же явление. Только в 2010 году, после прочтения книги "Задача особой государственной важности. Из истории создания ракетно-ядерного оружия и Ракетных войск стратегического назначения", авторами которой стали специалисты по истории ракетно-артиллерийского вооружения Иван Ивкин и Григорий Сухина, бывший спортсмен узнал, что 2 февраля 1959 года с Капустина Яра был произведен аварийный запуск ракеты.

По мнению Карелина, о тепловом воздействии также свидетельствуют заледеневшие следы туристов, которые вели от разрезанной палатки в лес, и ледовые каменные гряды.

"В последующие годы лед никто никогда не видел. Лед был только в 1959 году. Эти факты заставляют прийти к выводу, что, вполне возможно, было какое-то мощное тепловое воздействие, техногенное несомненно, которое и могло привести к трагедии", — объяснил поисковик.

В свою очередь, член правления Фонда памяти группы Дятлова, академик Петр Бартоломей заявил, что прокуратура в своем расследовании дискредитировала роль свидетелей, которые участвовали в поисковых работах.

Так, по его словам, ключевым свидетелем по делу должны были проходить бывший заместитель следственного отдела по Свердловской области Евгений Окишев и следователь Лев Иванов, которые в 1959 году занялись расследованием. Оба они изначально говорили о техногенной катастрофе как о причине побега дятловцев из палаток.

Трагедия тургруппы Дятлова

Туристическая группа под руководством Игоря Дятлова погибла на перевале на Северном Урале зимой 1959 года при не выясненных до сих пор обстоятельствах. Количество выдвинутых версий гибели туристов превысило сотню — от несчастного случая до паранормальных явлений и испытаний военной техники.

В этом феврале Генпрокуратура объявила о возобновлении дела о гибели тургруппы спустя 60 лет в связи с обращениями родственников погибших, интереса СМИ и общества.