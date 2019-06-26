Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-26T14:36Z
https://ria.ru/20190626/1555933877.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155593/36/1555933696_0:0:2995:1685_1036x0_80_0_0_6e21c4bb54536b3aee8de22bc335f9ea.jpg
РИА Новости

Путин отметил плохую освещенность дорог за пределами агломераций

Вчера, 14:36
259
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин и председатель правительства Дмитрий Медведев на заседании в Кремле Государственного совета по вопросу модернизации дорожного движения
Президент России Владимир Путин и председатель правительства Дмитрий Медведев на заседании в Кремле Государственного совета по вопросу модернизации дорожного движения
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Безопасность дорожного движения во многом зависит от освещенности дорог, однако в России с этим беда, в том числе из-за высоких ночных тарифов на электроэнергию, заявил президент России Владимир Путин.
"Безопасность дорожного движения во многом зависит от качества и обустроенности дорог, в том числе от их освещенности. С этим у нас, прямо скажем, беда. За пределами агломераций практически на всех дорогах кромешная темень", - сказал Путин на заседании Государственного совета.
Он уточнил, что дело не только в неразвитой инфраструктуре, а еще и в дефиците средств, так как ночной тариф на электроэнергию достаточно дорогой. Эта вынужденная экономия приводит к авариям и трагедиям, подчеркнул президент.
"За такую ситуацию отвечают и энергетики, и главы регионов, и правительство в целом. Я прошу всех, безусловно, всех кого я сейчас упомянул, согласованно и незамедлительно приступить к решению вопросов о тарифах для освещения дорог и, конечно, нужно определиться с темпом, с пошаговым решением этих задач, что, где, когда нужно в первую очередь начать освещать", - отметил Путин.
Владимир Путин проводит заседание Комиссии по вопросам военно-технического сотрудничества РФ с иностранными государствами. 24 июня 2019
20 июня, 16:12
В Балашихе проконтролируют ремонт дороги, на которую пожаловались Путину
1730002
Обсудить 0
Владимир ПутинОбщество
Рекомендуем
Владимир Путин
Дорог высокого качества в России по-прежнему мало, отметил Путин
РИА
Новости
Владимир Путин
Путин обратил внимание на последствия незаконных автоперевозок
Владимир Путин
За соблюдением правил проезда большегрузов нужен контроль, заявил Путин
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев выступает на международном конгрессе по кибербезопасности. 21 июня 2019
Медведев поддержал идею о наказании за неоплату проезда по платным дорогам
Лента
новостей
Президент России Владимир Путин и председатель правительства Дмитрий Медведев на заседании в Кремле Государственного совета по вопросу модернизации дорожного движения
"Не нужно прятать камеры": Госсовет обсудил безопасность на дорогах
Президент РФ Владимир Путин и председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко на заседании Государственного совета
Путин призвал губернаторов своевременно реагировать на проблемы людей
Камера слежения
Путин призвал не прятать камеры слежения на дорогах
Автомобильные номера
В Госдуме разъяснили постановление о лишении прав за нечитаемые номера
LIVE: Путин принимает участие в заседании Государственного совета в Кремле
Заседание Госсовета в Кремле. Прямая трансляция
Президент РФ Владимир Путин и председатель ЦК КПРФ, руководитель фракции политической партии Коммунистическая партия Российской Федерации в Государственной Думе РФ Геннадий Зюганов в Кремле перед началом заседания Государственного совета. 26 июня 2019
Путин подарил Зюганову на день рождения материалы съезда КПСС
Надписи на мотоциклах сотрудников ДПС
МВД подготовит план, как снизить смертность на дорогах до нуля
Президент РФ Владимир Путин
Путин будет присутствовать на приеме в честь выпускников военных вузов
Водительское удостоверение
Глава Ленинградской области предложил лишать прав за превышение скорости
Президент США Дональд Трамп
Трамп прилетит на G20 в один аэропорт Осаки, остальные лидеры - в другой
Танк Т-14 Армата на Международном военно-техническом форуме Армия-2019
Путин посетит форум "Армия-2019"
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:46Худрук МХТ назвал Покровскую образцом порядочности и великим учителем
11:46В Индии самолет сбросил на город учебные бомбы из-за столкновения с птицей
11:44Министры обороны НАТО обсуждают меры по усилению ПВО и готовность сил
11:43Экипаж разбившегося Ан-24 передал сигнал бедствия за 30 км до аэропорта
11:42Менеджер структуры РЖД был на борту аварийно севшего в Бурятии Ан-24
11:41Центр по киберугрозам объяснил, зачем США называют Россию источником атак
11:38Аксенов назвал возвращение России в ПАСЕ крахом внешней политики Киева
11:38В Центре по киберугрозам назвали цели атак против России
11:37Общественники Украины назвали концерты в ходе выборов подкупом избирателей
11:37СМИ: в Германии задержали двух подозреваемых по делу об убийстве политика
11:34Атаки на Россию управляются из ЕС и США, заявили в Центре по киберугрозам
11:31Мифы о русских хакерах придумали в США, заявили в Центре по киберугрозам
11:31Палеонтологи нашли в Крыму останки гигантской доисторической птицы
11:30Лариджани: если США вновь нарушат границу, реакция будет более жесткой
11:30В Сирию за сутки вернулись более 1,3 тысячи беженцев
11:28Северокорейский МИД напомнил США, что время на шаги для диалога истекает
11:27Пилоты Ан-24 пытались увести самолет от домов, рассказал пассажир
11:26Аварийно севший в Нижнеангарске Ан-24 использовался 42 года
11:24В Москве и области до субботы объявили "желтый" уровень погодной опасности
11:22В "Деловой России" объяснили, почему бизнес часто принимают за ОПГ
Лента новостейМолния