Путин отметил плохую освещенность дорог за пределами агломераций

МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Безопасность дорожного движения во многом зависит от освещенности дорог, однако в России с этим беда, в том числе из-за высоких ночных тарифов на электроэнергию, заявил президент России Владимир Путин.

"Безопасность дорожного движения во многом зависит от качества и обустроенности дорог, в том числе от их освещенности. С этим у нас, прямо скажем, беда. За пределами агломераций практически на всех дорогах кромешная темень", - сказал Путин на заседании Государственного совета.

Он уточнил, что дело не только в неразвитой инфраструктуре, а еще и в дефиците средств, так как ночной тариф на электроэнергию достаточно дорогой. Эта вынужденная экономия приводит к авариям и трагедиям, подчеркнул президент.

"За такую ситуацию отвечают и энергетики, и главы регионов, и правительство в целом. Я прошу всех, безусловно, всех кого я сейчас упомянул, согласованно и незамедлительно приступить к решению вопросов о тарифах для освещения дорог и, конечно, нужно определиться с темпом, с пошаговым решением этих задач, что, где, когда нужно в первую очередь начать освещать", - отметил Путин.