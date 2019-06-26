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РИА Новости

В Госдуме разъяснили постановление о лишении прав за нечитаемые номера

Вчера, 14:39
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© РИА Новости / Константин Чалабов / Перейти в фотобанкАвтомобильные номера
Автомобильные номера
© РИА Новости / Константин Чалабов
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Постановление пленума Верховного суда о лишении водительских прав за намеренное загрязнение номерных знаков позволит избежать разных трактовок уже действующего закона в регионах, сказал РИА Новости член комитета Госдумы по транспорту и строительству Дмитрий Ионин.
Ранее газета "Коммерсант" со ссылкой на постановление пленума Верховного суда сообщила, что водителей смогут лишать прав за намеренное сокрытие или загрязнение номерных знаков грязью или снегом. Документ разъясняет нижестоящим судам нюансы применения 12-й главы КоАП, предполагающей санкции за нарушение ПДД.
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В частности, как пишет издание, поясняется применение статьи 12.2 КоАП (наказания за нечитаемые номера). В том случае, если водитель механически удалил или изменил символы на номере, суды будут расценивать это как управление автомобилем с подложными номерами, отмечается в публикации. Такое нарушение может привести к лишению прав на срок до года.
"Эти разъяснения стали необходимыми, потому что разные территориальные подразделения ГИБДД и мировые суды достаточно широко трактовали норму и могли лишить прав, допустим, за непреднамеренно заляпанные грязью или листвой номера или за прикрытие номера на припаркованных машинах", - сказал Ионин.
"Рекомендуется лишение прав за езду с нечитаемыми номерами. Именно за езду. То есть, как это практикуется в Москве, если человек намеренно закрыл номер у припаркованного автомобиля - здесь только штраф", - пояснил депутат.
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