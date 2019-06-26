Кисляк оценил проект резолюции ПАСЕ по полномочиям российской делегации

СТРАСБУРГ, 26 июн - РИА Новости. Замглавы делегации РФ в ПАСЕ Сергей Кисляк полагает, что положения, содержащиеся в проекте резолюции по возвращению полномочий РФ, являются набором политических заявлений.

"Это в том виде, в котором есть, в резолюции, это набор политических заявлений, больше, чем что бы то ни было", - сказал он РИА Новости на просьбу прокомментировать положения в проекте резолюции, в том числе о необходимости РФ участвовать в расследовании катастрофы Boeing на Украине в 2014 году.

"Мы можем с ними соглашаться, не соглашаться, но мы готовы работать над повесткой дня, но главное на сегодняшний момент - и это надо хорошо понимать - в этой всей дискуссии, это условия, на которых будет работать здесь российская делегация", - добавил он.

В среду в ПАСЕ будет обсуждаться проект резолюции по опротестованным накануне полномочия делегации. В поступившем в распоряжении РИА Новости проекте говорится, что "Ассамблея постановляет ратифицировать полномочия российской делегации". "В свою очередь, Ассамблея призывает Российскую Федерацию выполнить все рекомендации, включенные в резолюции 1990 (2014), 2034 (2015) и 2063 (2015)", - добавляется в нем.

Также в проекте сказано, что "российская делегация должна без каких-либо дальнейших проволочек вернуться к сотрудничеству с Мониторинговым комитетом и всеми другими комитетами Ассамблеи и вступить в конструктивный диалог о выполнении своих обязательств. Доступ представителей мониторингу Совета Европы должен быть предоставлен". Кроме того, "Ассамблея призывает российские власти освободить 24 украинских моряка", которые были задержаны после нарушения границы РФ в ноябре прошлого года. ПАСЕ призывает" немедленно выплатить все взносы, причитающиеся с бюджет Совета Европы".

По данным РИА Новости, к проекту резолюции подготовлен также список поправок, которые могут внести изменения в итоговый текст документа.