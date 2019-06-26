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РИА Новости

Кисляк оценил проект резолюции ПАСЕ по полномочиям российской делегации

Вчера, 14:26
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПервый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Кисляк
Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Кисляк
© РИА Новости / Максим Блинов
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Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Кисляк. Архивное фото
СТРАСБУРГ, 26 июн - РИА Новости. Замглавы делегации РФ в ПАСЕ Сергей Кисляк полагает, что положения, содержащиеся в проекте резолюции по возвращению полномочий РФ, являются набором политических заявлений.
"Это в том виде, в котором есть, в резолюции, это набор политических заявлений, больше, чем что бы то ни было", - сказал он РИА Новости на просьбу прокомментировать положения в проекте резолюции, в том числе о необходимости РФ участвовать в расследовании катастрофы Boeing на Украине в 2014 году.
"Мы можем с ними соглашаться, не соглашаться, но мы готовы работать над повесткой дня, но главное на сегодняшний момент - и это надо хорошо понимать - в этой всей дискуссии, это условия, на которых будет работать здесь российская делегация", - добавил он.
В среду в ПАСЕ будет обсуждаться проект резолюции по опротестованным накануне полномочия делегации. В поступившем в распоряжении РИА Новости проекте говорится, что "Ассамблея постановляет ратифицировать полномочия российской делегации". "В свою очередь, Ассамблея призывает Российскую Федерацию выполнить все рекомендации, включенные в резолюции 1990 (2014), 2034 (2015) и 2063 (2015)", - добавляется в нем.
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Также в проекте сказано, что "российская делегация должна без каких-либо дальнейших проволочек вернуться к сотрудничеству с Мониторинговым комитетом и всеми другими комитетами Ассамблеи и вступить в конструктивный диалог о выполнении своих обязательств. Доступ представителей мониторингу Совета Европы должен быть предоставлен". Кроме того, "Ассамблея призывает российские власти освободить 24 украинских моряка", которые были задержаны после нарушения границы РФ в ноябре прошлого года. ПАСЕ призывает" немедленно выплатить все взносы, причитающиеся с бюджет Совета Европы".
По данным РИА Новости, к проекту резолюции подготовлен также список поправок, которые могут внести изменения в итоговый текст документа.
ПАСЕ в ночь на вторник после девятичасового обсуждения приняла резолюцию, пригласив российскую делегацию участвовать в июньской сессии, хотя возможность оспаривания полномочий делегаций сохраняется. Резолюция также гласит, что права делегаций голосовать, выступать и быть представленными не подлежат санкциям. Делегация РФ впервые с 2016 года подала заявку на подтверждение своих полномочий в ПАСЕ. Она заявила, что не будет участвовать в работе сессии, пока ей не будут возвращены полномочия. Она также указала, что если в докладе по полномочиям 26 июня будут применены хоть малейшие санкции, делегация покинет Страсбург и снова откажется от работы в ПАСЕ.
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