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РИА Новости

Специалисты МЧС показали в Сербии работу комплекса "Струна"

Вчера, 14:26
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НИШ (Сербия), 26 июн - РИА Новости. Первый замглавы МЧС России Александр Чуприян и государственный секретарь МВД Сербии Милослав Миличкович ознакомились с работой мобильного комплекса по оценке сейсмоустойчивости зданий "Струна".
В среду Чуприян и его сербский коллега посетили университет города Ниш. Ведущий научный сотрудник Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС) МЧС РФ Геннадий Нигметов рассказал им, как работает комплекс, как анализируется информация, полученная с датчиков.
Чуприян пояснил, что комплекс "Струна" был доставлен в рамках учений спасательных служб "Сербия-2019", с его помощью специалисты ВНИИ ГОЧС проверяют ряд объектов, определенных сербской стороной на сейсмоустойчивость.
"Они определили нам ряд зданий, мы хотим продемонстрировать им возможности нашей техники и науки, а также на практике показать, как это работает", - заметил Чуприян.
Специалисты МЧС РФ в рамках учений спасательных служб "Сербия-2019" планируют проверить на сейсмоустойчивость при помощи мобильного комплекса "Струна" шесть исторических и социальных объектов в сербском Нише за три дня. Уже обследовано здание городской ратуши Ниша (мэрии города), на очереди различные социальные объекты - прежде всего, школы и детские сады.
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