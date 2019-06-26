Специалисты МЧС показали в Сербии работу комплекса "Струна"

НИШ (Сербия), 26 июн - РИА Новости. Первый замглавы МЧС России Александр Чуприян и государственный секретарь МВД Сербии Милослав Миличкович ознакомились с работой мобильного комплекса по оценке сейсмоустойчивости зданий "Струна".

В среду Чуприян и его сербский коллега посетили университет города Ниш. Ведущий научный сотрудник Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС) МЧС РФ Геннадий Нигметов рассказал им, как работает комплекс, как анализируется информация, полученная с датчиков.

Чуприян пояснил, что комплекс "Струна" был доставлен в рамках учений спасательных служб "Сербия-2019", с его помощью специалисты ВНИИ ГОЧС проверяют ряд объектов, определенных сербской стороной на сейсмоустойчивость.

"Они определили нам ряд зданий, мы хотим продемонстрировать им возможности нашей техники и науки, а также на практике показать, как это работает", - заметил Чуприян.