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РИА Новости

Болгария пригласила российских специалистов участвовать в ремонте Су-25

Вчера, 14:25
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкШтурмовик Су-25
Штурмовик Су-25
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Штурмовик Су-25. Архивное фото
МОСКВА, 26 июн – РИА Новости. Болгария пригласила российских инженеров участвовать в капитальном ремонте штурмовиков Су-25, который будет производиться на территории балканской страны, говорится в заявлении на сайте Народного собрания Болгарии.
"Самолеты Су-25 будут отремонтированы в Болгарии на заводе "Авионамс". Наша страна запросила у России как можно скорее направить своих инженеров и специалистов для участия в этом проекте", - отмечается в заявлении по итогам визита в Москву председателя Народного собрания Болгарии Цветы Караянчевой.
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Ранее Болгария заключила контракт с Белоруссией на ремонт 14 штурмовиков Су-25 на заводе в Барановичах, болгарская сторона согласно договору в декабре прошлого года даже перевела около 47 миллионов долларов на ремонт. Однако из-за того, что ЕС продлил санкции в отношении Белоруссии, банк-корреспондент вернул все средства на счет отправителя. Министерство Болгарии пыталось добиться перевода денег, поясняя, что эта сделка не подпадает под санкции, так как речи об экспорте вооружений не идет, а самолеты в Белоруссию будут ввезены только на время ремонта.
После того, как все попытки завершились неудачей, Болгария решила ремонтировать самолеты на своей территории, но с участием российских специалистов.
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Су-25РоссияБолгарияВ мире
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