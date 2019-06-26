Болгария пригласила российских специалистов участвовать в ремонте Су-25

"Самолеты Су-25 будут отремонтированы в Болгарии на заводе "Авионамс". Наша страна запросила у России как можно скорее направить своих инженеров и специалистов для участия в этом проекте", - отмечается в заявлении по итогам визита в Москву председателя Народного собрания Болгарии Цветы Караянчевой.

Ранее Болгария заключила контракт с Белоруссией на ремонт 14 штурмовиков Су-25 на заводе в Барановичах, болгарская сторона согласно договору в декабре прошлого года даже перевела около 47 миллионов долларов на ремонт. Однако из-за того, что ЕС продлил санкции в отношении Белоруссии, банк-корреспондент вернул все средства на счет отправителя. Министерство Болгарии пыталось добиться перевода денег, поясняя, что эта сделка не подпадает под санкции, так как речи об экспорте вооружений не идет, а самолеты в Белоруссию будут ввезены только на время ремонта.