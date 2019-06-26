Дорог высокого качества в России по-прежнему мало, отметил Путин

МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что дорог высокого качества в России по-прежнему мало.

"Дорог высокого качества у нас, к сожалению, по-прежнему мало. Общая протяженность дорог высшей, первой категории, увеличилась, правда, за последние четыре года на 2 тысячи 423 километра, причем главным образом за счет федеральных трасс", - сказал Путин на заседании Госсовета.

По словам президента, в случае с федеральными трассами дороги, полностью соответствующие нормативным требованиям, составляют 83%. В 2010 году их было всего 38,6%, по федеральным трассам и дорогам есть движение вперед, отметил глава государства.