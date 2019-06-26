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РИА Новости

Дорог высокого качества в России по-прежнему мало, отметил Путин

Вчера, 14:24
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкВладимир Путин
Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что дорог высокого качества в России по-прежнему мало.
"Дорог высокого качества у нас, к сожалению, по-прежнему мало. Общая протяженность дорог высшей, первой категории, увеличилась, правда, за последние четыре года на 2 тысячи 423 километра, причем главным образом за счет федеральных трасс", - сказал Путин на заседании Госсовета.
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По словам президента, в случае с федеральными трассами дороги, полностью соответствующие нормативным требованиям, составляют 83%. В 2010 году их было всего 38,6%, по федеральным трассам и дорогам есть движение вперед, отметил глава государства.
Он добавил, что доля таких дорог регионального значения по-прежнему не дотягивает даже до половины.
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Владимир ПутинРоссияЭкономика
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