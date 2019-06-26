Москалькова поддержала идею снизить возраст совершеннолетия

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 26 июн — РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова назвала "вполне логичной" идею возможного снижения возраста совершеннолетия в России, "учитывая реалии сегодняшнего дня".
Ранее глава Росмолодежи Александр Бугаев заявил в интервью РИА Новости о том, что существуют предпосылки к снижению возраста совершеннолетия с 18 лет.
"Нельзя говорить о возрасте в целом, нужно понять, что мы имеем в виду. Если снизить возраст совершеннолетия, который позволит вступать в браки, заключать гражданско-правовые сделки и нести ответственность за них, я бы поддержала эту идею. Потому что, мне кажется, действительно сегодня наступает взрослость – и физическая, и моральная – раньше 18 лет", - заявила Москалькова РИА Новости.
Она подчеркнула, что возраст привлечения к уголовной ответственности в России "и так слишком низкий" – с 14-ти лет по ряду преступлений, с 16-ти – по всем остальным. "А что касается возможности распоряжаться имуществом, я считаю, что это вполне логично было бы идти в русле реалий сегодняшнего дня", - отметила Москалькова.