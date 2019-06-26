Москалькова поддержала идею снизить возраст совершеннолетия

"Нельзя говорить о возрасте в целом, нужно понять, что мы имеем в виду. Если снизить возраст совершеннолетия, который позволит вступать в браки, заключать гражданско-правовые сделки и нести ответственность за них, я бы поддержала эту идею. Потому что, мне кажется, действительно сегодня наступает взрослость – и физическая, и моральная – раньше 18 лет", - заявила Москалькова РИА Новости.