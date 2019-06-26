Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-26T14:23Z
https://ria.ru/20190626/1555933199.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/155254/18/1552541843_0:230:3160:2008_1036x0_80_0_0_53f59185a933b5ef20b44a684bee75d8.jpg
РИА Новости

Москалькова поддержала идею снизить возраст совершеннолетия

Вчера, 14:23
627
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкУполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова на заседании Совета Федерации РФ. 10 апреля 2019
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова на заседании Совета Федерации РФ. 10 апреля 2019
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 26 июн — РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова назвала "вполне логичной" идею возможного снижения возраста совершеннолетия в России, "учитывая реалии сегодняшнего дня".
Ранее глава Росмолодежи Александр Бугаев заявил в интервью РИА Новости о том, что существуют предпосылки к снижению возраста совершеннолетия с 18 лет.
"Нельзя говорить о возрасте в целом, нужно понять, что мы имеем в виду. Если снизить возраст совершеннолетия, который позволит вступать в браки, заключать гражданско-правовые сделки и нести ответственность за них, я бы поддержала эту идею. Потому что, мне кажется, действительно сегодня наступает взрослость – и физическая, и моральная – раньше 18 лет", - заявила Москалькова РИА Новости.
Она подчеркнула, что возраст привлечения к уголовной ответственности в России "и так слишком низкий" – с 14-ти лет по ряду преступлений, с 16-ти – по всем остальным. "А что касается возможности распоряжаться имуществом, я считаю, что это вполне логично было бы идти в русле реалий сегодняшнего дня", - отметила Москалькова.
Председатель Комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев
Вчера, 13:46
Депутат: нынешний возраст наступления совершеннолетия отражает реалии
7510224
Обсудить 3
Александр БугаевТатьяна МоскальковаРосмолодежьРоссияОбщество
Рекомендуем
Председатель Комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев
Депутат: нынешний возраст наступления совершеннолетия отражает реалии
РИА
Новости
Здание Совета Европы в Страсбурге
Проект резолюции ПАСЕ не ограничивает полномочия российской делегации
В СПЧ не видят необходимости в снижении возраста совершеннолетия
Автомобильные номера
В Госдуме разъяснили постановление о лишении прав за нечитаемые номера
Лента
новостей
Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Кисляк
Кисляк оценил проект резолюции ПАСЕ по полномочиям российской делегации
Меркель почувствовала недомогание в ходе официального мероприятия
Меркель стало плохо на встрече с Штайнмайером
Камера слежения
Путин призвал не прятать камеры слежения на дорогах
Член комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Екатерина Лахова
В Совфеде прокомментировали идею снизить возраст совершеннолетия
Зенитные ракетные комплексы С-400 Триумф
В "Рособоронэкспорте" рассказали, когда поставят Турции первые С-400
Председатель партии Справедливая Россия Сергей Миронов на X съезде партии. 28 октября 2018
СР предложила расширить контроль за необоснованными расходами чиновников
Россиянка рассказала о причинах выселения украинцев из отеля в Греции
Зеленский назначил постпреда президента Украины в Крыму
Военнослужащие ЛНР в районе пропускного пункта Станица Луганская, куда прибыли представители ОБСЕ для наблюдения за первым этапом отвода украинских подразделений. 26 июня 2019
ВСУ начали отводить силы в районе Станицы Луганской
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова отвечает на вопросы журналистов у здания Верховного суда Украины
Москалькова рассказала, как защитить репутацию сотрудников полиции
Заседание Совета Федерации РФ
В Совфеде одобрили законы, касающиеся привлечения судей к ответственности
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:47Полицейского в Приамурье подозревают в фальсификации "наркотического" дела
11:46Худрук МХТ назвал Покровскую образцом порядочности и великим учителем
11:46В Индии самолет сбросил на город учебные бомбы из-за столкновения с птицей
11:44Министры обороны НАТО обсуждают меры по усилению ПВО и готовность сил
11:43Экипаж разбившегося Ан-24 передал сигнал бедствия за 30 км до аэропорта
11:42Менеджер структуры РЖД был на борту аварийно севшего в Бурятии Ан-24
11:41Центр по киберугрозам объяснил, зачем США называют Россию источником атак
11:38Аксенов назвал возвращение России в ПАСЕ крахом внешней политики Киева
11:38В Центре по киберугрозам назвали цели атак против России
11:37Общественники Украины назвали концерты в ходе выборов подкупом избирателей
11:37СМИ: в Германии задержали двух подозреваемых по делу об убийстве политика
11:34Атаки на Россию управляются из ЕС и США, заявили в Центре по киберугрозам
11:31Мифы о русских хакерах придумали в США, заявили в Центре по киберугрозам
11:31Палеонтологи нашли в Крыму останки гигантской доисторической птицы
11:30Лариджани: если США вновь нарушат границу, реакция будет более жесткой
11:30В Сирию за сутки вернулись более 1,3 тысячи беженцев
11:28Северокорейский МИД напомнил США, что время на шаги для диалога истекает
11:27Пилоты Ан-24 пытались увести самолет от домов, рассказал пассажир
11:26Аварийно севший в Нижнеангарске Ан-24 использовался 42 года
11:24В Москве и области до субботы объявили "желтый" уровень погодной опасности
Лента новостейМолния