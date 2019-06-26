Путин призвал не прятать камеры слежения на дорогах

МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Президент Владимир Путин призвал не прятать камеры слежения, установленные на автодорогах.

"Цель их установки — это снижение аварийности и травматизма на дорогах, сохранение жизней людей. Не нужно эти камеры, особенно на опасных участках, специально скрывать и прятать", — сказал он на заседании Госсовета.

Как считает глава государства, в таких случаях происходит прямая подмена смысла — вместо того чтобы дисциплинировать водителей, их просто подводят под штраф.

"А это не самоцель. Это только средство достижения нужного нам результата", — добавил он.

Путин также отметил, что абсолютное большинство ДТП происходит по вине водителей, которые грубо нарушают правила дорожного движения. И особую озабоченность, по его словам, вызывают нелегальные перевозки пассажиров, которые часто приводят к авариям.