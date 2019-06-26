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РИА Новости

Путин призвал не прятать камеры слежения на дорогах

Вчера, 14:21
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© РИА Новости / Руслан Кривобок / Перейти в фотобанк Камера слежения
Камера слежения
© РИА Новости / Руслан Кривобок
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Камера слежения. Архивное фото
МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Президент Владимир Путин призвал не прятать камеры слежения, установленные на автодорогах.
"Цель их установки — это снижение аварийности и травматизма на дорогах, сохранение жизней людей. Не нужно эти камеры, особенно на опасных участках, специально скрывать и прятать", — сказал он на заседании Госсовета.
Как считает глава государства, в таких случаях происходит прямая подмена смысла — вместо того чтобы дисциплинировать водителей, их просто подводят под штраф.
"А это не самоцель. Это только средство достижения нужного нам результата", — добавил он.
Путин также отметил, что абсолютное большинство ДТП происходит по вине водителей, которые грубо нарушают правила дорожного движения. И особую озабоченность, по его словам, вызывают нелегальные перевозки пассажиров, которые часто приводят к авариям.
"Ради наживы такие перевозчики игнорируют закон, подвергают риску жизнь граждан. Мы должны делать все для предупреждения опасного, безответственного поведения на дорогах. В последние годы это направление стало одним из приоритетов в государственной политике", — сказал президент.
Камеры фиксации нарушений правил дорожного движения
15 мая, 20:38
В Госдуме призвали фиксировать среднюю скорость на опасных участках дорог
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Владимир ПутинРоссияОбщество
Популярные комментарии
И не беда, что Россия распродается, что Сечин да Дерипаска /продавший РусАл американцам, просят миллиарды помощи из бюджета и скорее всего получат, что подняли пенсионный возраст, по реформе которой как сказал Путин наоборот одни убытки, что растут цены, тарифы, пошлины и штрафы... Главное он "призвал" не прятать камеры на дорогах...!!!
26 июня, 15:54
Zwezda-notsch СССР
3800406
Призвать не есть приказать. Любители лёгкого корма бросились исполнять, аж волосы назад...)
26 июня, 14:27
rebs7
3560000
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