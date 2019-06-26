Проект резолюции ПАСЕ не ограничивает полномочия российской делегации

СТРАСБУРГ, 26 июн — РИА Новости. Проект резолюции по восстановлению полномочий российской делегации в ПАСЕ содержит призывы, а не ограничения, заявил РИА Новости руководитель одной из политгрупп ассамблеи Тини Кокс.
"Нет ограничений российской делегации, но у нас впереди пленарное заседание, представлены поправки, это демократия", — отметил он.
Доклад комитета по мониторингу с проектом резолюции собеседник агентства назвал "сбалансированным и честным".
Документ о полномочиях российской делегации был представлен ранее в среду, в нем предлагается восстановить их.
Вчера, 03:01Названы поддержавшие Россию в ПАСЕ государства
В частности, в поступившем в распоряжение РИА Новости проекте говорится, что "ассамблея <…> призывает Российскую Федерацию выполнить все рекомендации, включенные в резолюции 1990 (2014), 2034 (2015) и 2063 (2015)". В указанных документах речь, в частности, идет о возвращении Крыма и выполнении Минских соглашений.
Также в проекте сказано, что российская делегация должна вернуться к сотрудничеству со всеми комитетами ПАСЕ и вступить "в конструктивный диалог о выполнении своих обязательств".
Кроме того, Москву призывают освободить украинских моряков, арестованных за нарушение госграницы в ноябре 2018 года.
ПАСЕ также просит Россию "немедленно выплатить все взносы, причитающиеся в бюджет Совета Европы".
Традиционно в ходе дискуссии по проекту документа парламентарии сначала обсуждают сам доклад, затем поправки к нему и к резолюции, а после — текст с одобренными поправками. Документ принимается простым большинством голосов.
Непростое возвращение в ПАСЕ
В ночь на вторник ассамблея после девятичасового обсуждения приняла резолюцию, пригласив российскую делегацию участвовать в июньской сессии.
Документ гласит, что права делегаций голосовать, выступать и быть представленными не подлежат ограничениям.
После этого Москва впервые с 2016 года подала заявку на подтверждение полномочий в ПАСЕ.
Однако накануне по инициативе украинских и грузинских депутатов полномочия новой делегации России были опротестованы.
Было принято решение в течение суток подготовить доклад по полномочиям российских парламентариев, это должны были сделать комитеты по регламенту и мониторингу.
Отмечалось, что по правилам ассамблеи делегация в таких случаях может принимать участие в работе сессии, но не голосует по своему вопросу.
В Москве заявили, что не будут участвовать в работе сессии, пока российской делегации не вернут все полномочия, а в случае "малейших санкций" россияне покинут Страсбург.