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РИА Новости

Проект резолюции ПАСЕ не ограничивает полномочия российской делегации

Вчера, 14:21
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© РИА Новости / Доминик Бутен / Перейти в фотобанкЗдание Совета Европы в Страсбурге
Здание Совета Европы в Страсбурге
© РИА Новости / Доминик Бутен
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Здание Совета Европы в Страсбурге. Архивное фото
СТРАСБУРГ, 26 июн — РИА Новости. Проект резолюции по восстановлению полномочий российской делегации в ПАСЕ содержит призывы, а не ограничения, заявил РИА Новости руководитель одной из политгрупп ассамблеи Тини Кокс.
"Нет ограничений российской делегации, но у нас впереди пленарное заседание, представлены поправки, это демократия", — отметил он.
Доклад комитета по мониторингу с проектом резолюции собеседник агентства назвал "сбалансированным и честным".
Документ о полномочиях российской делегации был представлен ранее в среду, в нем предлагается восстановить их.
Пленарное заседание Парламентской ассамблеи Совета Европы
Вчера, 03:01
Названы поддержавшие Россию в ПАСЕ государства
В частности, в поступившем в распоряжение РИА Новости проекте говорится, что "ассамблея <…> призывает Российскую Федерацию выполнить все рекомендации, включенные в резолюции 1990 (2014), 2034 (2015) и 2063 (2015)". В указанных документах речь, в частности, идет о возвращении Крыма и выполнении Минских соглашений.
Также в проекте сказано, что российская делегация должна вернуться к сотрудничеству со всеми комитетами ПАСЕ и вступить "в конструктивный диалог о выполнении своих обязательств".
Кроме того, Москву призывают освободить украинских моряков, арестованных за нарушение госграницы в ноябре 2018 года.
ПАСЕ также просит Россию "немедленно выплатить все взносы, причитающиеся в бюджет Совета Европы".
Председатель Комитета Госдумы РФ по международным делам Леонид Слуцкий
25 июня, 22:35
Слуцкий допустил, что российская делегация снова откажется от работы в ПАСЕ
Традиционно в ходе дискуссии по проекту документа парламентарии сначала обсуждают сам доклад, затем поправки к нему и к резолюции, а после — текст с одобренными поправками. Документ принимается простым большинством голосов.

Непростое возвращение в ПАСЕ

В ночь на вторник ассамблея после девятичасового обсуждения приняла резолюцию, пригласив российскую делегацию участвовать в июньской сессии.
Документ гласит, что права делегаций голосовать, выступать и быть представленными не подлежат ограничениям.
После этого Москва впервые с 2016 года подала заявку на подтверждение полномочий в ПАСЕ.
Москва
Вчера, 12:02
Кремль считает, что участие России в ПАСЕ может быть только полноформатным
Однако накануне по инициативе украинских и грузинских депутатов полномочия новой делегации России были опротестованы.
Было принято решение в течение суток подготовить доклад по полномочиям российских парламентариев, это должны были сделать комитеты по регламенту и мониторингу.
Отмечалось, что по правилам ассамблеи делегация в таких случаях может принимать участие в работе сессии, но не голосует по своему вопросу.
В Москве заявили, что не будут участвовать в работе сессии, пока российской делегации не вернут все полномочия, а в случае "малейших санкций" россияне покинут Страсбург.
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Парламентская ассамблея Совета ЕвропыРоссияВ мире
Популярные комментарии
То есть заново будем платить? А оно точно нам нужно?
26 июня, 14:22
MrFiller
4020002
Если для России это особо ничего не значит, то для Украины это очередной пинок от "весьмирснами"!
26 июня, 14:22
Ryskin Andy
2770007
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