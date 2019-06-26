Проект резолюции ПАСЕ не ограничивает полномочия российской делегации

СТРАСБУРГ, 26 июн — РИА Новости. Проект резолюции по восстановлению полномочий российской делегации в ПАСЕ содержит призывы, а не ограничения, заявил РИА Новости руководитель одной из политгрупп ассамблеи Тини Кокс.

"Нет ограничений российской делегации, но у нас впереди пленарное заседание, представлены поправки, это демократия", — отметил он.

Доклад комитета по мониторингу с проектом резолюции собеседник агентства назвал "сбалансированным и честным".

Документ о полномочиях российской делегации был представлен ранее в среду, в нем предлагается восстановить их.

В частности, в поступившем в распоряжение РИА Новости проекте говорится, что "ассамблея <…> призывает Российскую Федерацию выполнить все рекомендации, включенные в резолюции 1990 (2014), 2034 (2015) и 2063 (2015)". В указанных документах речь, в частности, идет о возвращении Крыма и выполнении Минских соглашений.

Также в проекте сказано, что российская делегация должна вернуться к сотрудничеству со всеми комитетами ПАСЕ и вступить "в конструктивный диалог о выполнении своих обязательств".

Кроме того, Москву призывают освободить украинских моряков, арестованных за нарушение госграницы в ноябре 2018 года.

ПАСЕ также просит Россию "немедленно выплатить все взносы, причитающиеся в бюджет Совета Европы".

Традиционно в ходе дискуссии по проекту документа парламентарии сначала обсуждают сам доклад, затем поправки к нему и к резолюции, а после — текст с одобренными поправками. Документ принимается простым большинством голосов.

Непростое возвращение в ПАСЕ

В ночь на вторник ассамблея после девятичасового обсуждения приняла резолюцию, пригласив российскую делегацию участвовать в июньской сессии.

Документ гласит, что права делегаций голосовать, выступать и быть представленными не подлежат ограничениям.

После этого Москва впервые с 2016 года подала заявку на подтверждение полномочий в ПАСЕ.

Однако накануне по инициативе украинских и грузинских депутатов полномочия новой делегации России были опротестованы.

Было принято решение в течение суток подготовить доклад по полномочиям российских парламентариев, это должны были сделать комитеты по регламенту и мониторингу.

Отмечалось, что по правилам ассамблеи делегация в таких случаях может принимать участие в работе сессии, но не голосует по своему вопросу.