ВСУ начали отводить силы в районе Станицы Луганской

Военнослужащие ЛНР в районе пропускного пункта "Станица Луганская", куда прибыли представители ОБСЕ для наблюдения за первым этапом отвода украинских подразделений. 26 июня 2019

Военнослужащие ЛНР в районе пропускного пункта "Станица Луганская", куда прибыли представители ОБСЕ для наблюдения за первым этапом отвода украинских подразделений. 26 июня 2019

КИЕВ, 26 июн — РИА Новости. Украинские военные начали отводить подразделения с одной из позиций перед контрольно-пропускным пунктом "Станица Луганская".

"Все происходило под наблюдением представителей ОБСЕ, которые были по обе стороны", — говорится в сообщении штаба Операции объединенных сил в Facebook.

В свою очередь, Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики также начала отвод сил в районе Станицы Луганской, передает корреспондент РИА Новости.

"СММ ОБСЕ подтвердила запуск сигнальной ракеты и начало процесса разведения сил с нулевых позиций", — сообщил офицер представительства ЛНР в СЦКК Роман Иванов.

В 2016 году контактная группа по урегулированию ситуации на Украине подписала рамочное решение о разведении сил и средств сторон конфликта в Донбассе.