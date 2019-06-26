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РИА Новости

ВСУ начали отводить силы в районе Станицы Луганской

Вчера, 14:20
22617
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкВоеннослужащие ЛНР в районе пропускного пункта "Станица Луганская", куда прибыли представители ОБСЕ для наблюдения за первым этапом отвода украинских подразделений. 26 июня 2019
Военнослужащие ЛНР в районе пропускного пункта Станица Луганская, куда прибыли представители ОБСЕ для наблюдения за первым этапом отвода украинских подразделений. 26 июня 2019
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Военнослужащие ЛНР в районе пропускного пункта "Станица Луганская", куда прибыли представители ОБСЕ для наблюдения за первым этапом отвода украинских подразделений. 26 июня 2019
КИЕВ, 26 июн — РИА Новости. Украинские военные начали отводить подразделения с одной из позиций перед контрольно-пропускным пунктом "Станица Луганская".

"Все происходило под наблюдением представителей ОБСЕ, которые были по обе стороны", — говорится в сообщении штаба Операции объединенных сил в Facebook.

В свою очередь, Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики также начала отвод сил в районе Станицы Луганской, передает корреспондент РИА Новости.
"СММ ОБСЕ подтвердила запуск сигнальной ракеты и начало процесса разведения сил с нулевых позиций", — сообщил офицер представительства ЛНР в СЦКК Роман Иванов.
В 2016 году контактная группа по урегулированию ситуации на Украине подписала рамочное решение о разведении сил и средств сторон конфликта в Донбассе.
Отвод сил в районе населенных пунктов Золотое и Петровское состоялся, а в Станице Луганской неоднократно срывался.
Минские соглашения
11 февраля 2018, 10:00
Минские соглашенияМинские соглашения предусматривают незамедлительное и всеобъемлющее прекращение огня, отвод тяжелых вооружений, проведение конституционной реформы на Украине и начало диалога о проведении местных выборов на юго-востоке страны. Подробнее – в инфографике ria.ru
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Луганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Ждите провокацию!
26 июня, 14:27
Ryskin Andy
4812006
Они бы еще свои самострелы со снарядами и ракетами куда ни будь к Киеву оттащили бы тогда и дух перевести можно было бы. А так одна видимость деятельности, но уж лучше так, чем ни как.
26 июня, 14:49
ANAndy Nov
2020003
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