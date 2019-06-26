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РИА Новости

Жительница Саратовской области умерла после укуса змеи на кладбище

Вчера, 14:16
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САРАТОВ, 26 июн - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Женщина скончалась во вторник в Александрово-Гайском районе Саратовской области, предположительно, после укуса змеи, сообщили РИА Новости в пресс-службе областного минздрава.
Источник в экстренных службах уточнил РИА Новости, что инцидент произошел на территории кладбища у хутора Морозов.
"По предварительным данным, 25-летняя женщина с семьёй находилась на открытой местности, когда её, по предварительным данным, укусила змея. В течение пяти минут ей стало плохо, она потеряла сознание. Муж попытался отсосать яд, затем родственники повезли ее в ФАП. В ФАП она поступила уже без пульса, без давления, там проводили первичную реанимацию", - сказала собеседница агентства.
Женщине вызвали скорую, и родственники повезли ее в сторону больницы навстречу карете скорой помощи. "Медики скорой констатировали смерть, до больницы они не доехали. Не исключено, что причиной смерти стал анафилактический шок, но точную причину судмедэкспертиза, которая сейчас проводится", - отметили в минздраве.
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