Жительница Саратовской области умерла после укуса змеи на кладбище

САРАТОВ, 26 июн - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Женщина скончалась во вторник в Александрово-Гайском районе Саратовской области, предположительно, после укуса змеи, сообщили РИА Новости в пресс-службе областного минздрава.

Источник в экстренных службах уточнил РИА Новости, что инцидент произошел на территории кладбища у хутора Морозов.

"По предварительным данным, 25-летняя женщина с семьёй находилась на открытой местности, когда её, по предварительным данным, укусила змея. В течение пяти минут ей стало плохо, она потеряла сознание. Муж попытался отсосать яд, затем родственники повезли ее в ФАП. В ФАП она поступила уже без пульса, без давления, там проводили первичную реанимацию", - сказала собеседница агентства.