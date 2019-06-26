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РИА Новости

Москалькова держит на контроле ситуацию с осужденной в Кувейте россиянкой

Вчера, 14:11
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкУполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова
© РИА Новости / Максим Блинов
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Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. Архивное фото
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова держит на контроле ситуацию с осужденной в Кувейте за растрату россиянкой Марией Лазаревой, сообщается на сайте омбудсмена.
Весной прошлого года кувейтский суд приговорил Марию Лазареву к десяти годам лишения свободы по обвинению в растрате средств Кувейтского портового управления. Международная команда адвокатов Лазаревой подала апелляцию. В начале мая суд постановил снять с россиянки обвинения, но разрешил освободить ее только под огромный залог в 20 миллионов кувейтских динар (более 65 миллионов долларов), и Лазарева продолжала находиться под стражей. Она вышла на свободу 13 июня, когда сумму залога пересмотрели и снизили до 1 миллиона кувейтских динаров (3,29 миллиона долларов).
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"Я держу ситуацию на контроле и продолжаю в рамках своего мандата предпринимать меры для возвращения россиянки домой", - приводятся слова Москальковой в сообщении.
По словам омбудсмена, отец Лазаревой обратился к ней за помощью и в ноябре 2018 года передал все документу по делу. Изучив все бумаги, она направила обращение эмиру государства Кувейт Сабаху Аль-Хамеду Аль-Джаберу Ас-Сабаху "с просьбой проявить добрую волю и великодушие и освободить гражданку России Марию Лазареву из-под стражи на время проведения судебного процесса, поместив ее под домашний арест".
МИД России заявил 14 июня, что продолжит следить за делом освобожденной под залог в Кувейте россиянки для соблюдения ее законных прав и интересов, в том числе на защиту и медпомощь. Глава МИД РФ Сергей Лавров во время визита в Кувейт в марте заявил, что обсудил с его властями ситуацию с Лазаревой и передал кувейтскому коллеге просьбу обеспечить ее законные права. Спикер Совета федерации Валентина Матвиенко на переговорах с главой Нацсобрания Кувейта Марзуком Али аль-Ганимом в конце апреля просила внимательно отнестись к судьбе осужденной россиянки и рассмотреть возможность ее освобождения под залог.
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Татьяна МоскальковаКувейтРоссияВ мире
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