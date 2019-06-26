Москалькова держит на контроле ситуацию с осужденной в Кувейте россиянкой

МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова держит на контроле ситуацию с осужденной в Кувейте за растрату россиянкой Марией Лазаревой, сообщается на Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова держит на контроле ситуацию с осужденной в Кувейте за растрату россиянкой Марией Лазаревой, сообщается на сайте омбудсмена.

Весной прошлого года кувейтский суд приговорил Марию Лазареву к десяти годам лишения свободы по обвинению в растрате средств Кувейтского портового управления. Международная команда адвокатов Лазаревой подала апелляцию. В начале мая суд постановил снять с россиянки обвинения, но разрешил освободить ее только под огромный залог в 20 миллионов кувейтских динар (более 65 миллионов долларов), и Лазарева продолжала находиться под стражей. Она вышла на свободу 13 июня, когда сумму залога пересмотрели и снизили до 1 миллиона кувейтских динаров (3,29 миллиона долларов).

"Я держу ситуацию на контроле и продолжаю в рамках своего мандата предпринимать меры для возвращения россиянки домой", - приводятся слова Москальковой в сообщении.

По словам омбудсмена, отец Лазаревой обратился к ней за помощью и в ноябре 2018 года передал все документу по делу. Изучив все бумаги, она направила обращение эмиру государства Кувейт Сабаху Аль-Хамеду Аль-Джаберу Ас-Сабаху "с просьбой проявить добрую волю и великодушие и освободить гражданку России Марию Лазареву из-под стражи на время проведения судебного процесса, поместив ее под домашний арест".