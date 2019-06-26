"Рособоронэкспорт" планирует выручку в 13 миллиардов долларов в этом году

ПАРК ПАТРИОТ (Московская область), 26 июн - РИА Новости. "Рособоронэкспорт" планирует по итогам этого года поставить оружия и техники за рубеж на 13 миллиардов долларов, заявил журналистам в среду гендиректор компании Александр Михеев.

"По итогам этого года у нас произошла реструктуризация систем платежей. Мы перешли на национальные валюты, ушли от SWIFT и от доллара. В связи с этим темп исполнения несколько замедлили и ожидаем, что цифра будет в размере статистики последних пяти лет - около 13 миллиардов долларов", - сказал он в ходе форума "Армия-2019".

Накануне президент Владимир Путин сообщил, что финансовые показатели российского экспорта оружия растут четвертый год подряд и вплотную приблизились к 16 миллиардам долларов за год.

По его словам, портфель заказов достиг почти 54 миллиардов долларов – это рекорд. По выручке от продажи оружия Россия уступает только США.

В этой связи известный военный эксперт Игорь Коротченко рассказал РИА Новости, что у России есть ресурсы в ближайшие пять лет нарастить экспорт оружия до 20 миллиардов долларов в год.

"Рособоронэкспорт" – единственный в России экспортер оружия и военной техники, уполномоченный государством. Помимо него, право на внешнеэкономическую деятельность в сфере ВТС имеет ряд холдинговых компаний, однако самостоятельно они могут заключать контракты лишь на поставки запчастей и сервис.