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РИА Новости

"Рособоронэкспорт" планирует выручку в 13 миллиардов долларов в этом году

Вчера, 14:09
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© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкЛоготип ОАО "Рособоронэкспорт" на форуме "Армия"
Логотип ОАО Рособоронэкспорт на форуме Армия
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
ПАРК ПАТРИОТ (Московская область), 26 июн - РИА Новости. "Рособоронэкспорт" планирует по итогам этого года поставить оружия и техники за рубеж на 13 миллиардов долларов, заявил журналистам в среду гендиректор компании Александр Михеев.
"По итогам этого года у нас произошла реструктуризация систем платежей. Мы перешли на национальные валюты, ушли от SWIFT и от доллара. В связи с этим темп исполнения несколько замедлили и ожидаем, что цифра будет в размере статистики последних пяти лет - около 13 миллиардов долларов", - сказал он в ходе форума "Армия-2019".
Стенд компании Рособоронэкспорт на выставке Aero India в Бангалоре
25 июня, 13:39
"Рособоронэкспорт" повысил план по экспорту оружия
Накануне президент Владимир Путин сообщил, что финансовые показатели российского экспорта оружия растут четвертый год подряд и вплотную приблизились к 16 миллиардам долларов за год.
По его словам, портфель заказов достиг почти 54 миллиардов долларов – это рекорд. По выручке от продажи оружия Россия уступает только США.
В этой связи известный военный эксперт Игорь Коротченко рассказал РИА Новости, что у России есть ресурсы в ближайшие пять лет нарастить экспорт оружия до 20 миллиардов долларов в год.
"Рособоронэкспорт" – единственный в России экспортер оружия и военной техники, уполномоченный государством. Помимо него, право на внешнеэкономическую деятельность в сфере ВТС имеет ряд холдинговых компаний, однако самостоятельно они могут заключать контракты лишь на поставки запчастей и сервис.
Форум "Армия-2019" проходит в подмосковном парке "Патриот" с 25 по 30 июня. МИА "Россия сегодня" является официальным информационным агентством форума.
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