США хотят капитуляции Ирана, считает Лавров

"Наши американские коллеги призывают Иран начать переговоры без каких-либо предварительных условий. А там уже 80% иранского товарооборота обложено незаконными односторонними американскими санкциями, которые еще и имеют экстерриториальный характер в расчете заставить всех подчиняться воле Вашингтона. О каких условиях предварительных идет речь, если США уже обложили Иран таким количеством этих самых предварительных условий, что, наверное, всем понятно - расчет не на переговоры, а на то, что Иран капитулирует и согласится на все те требования, которые выдвигают Соединенные Штаты, совершенно не считаясь с нормами международного права", - сказал Лавров по итогам встречи с министром иностранных дел и международного сотрудничества Объединенных Арабских Эмиратов Абдуллой бен Зайедом аль-Нахьяном.