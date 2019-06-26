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РИА Новости

США хотят капитуляции Ирана, считает Лавров

Вчера, 14:08
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© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
© РИА Новости / Владимир Песня
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. США обложили Иран предварительными условиями для начала диалога, Вашингтон явно рассчитывает на капитуляцию Тегерана, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
"Наши американские коллеги призывают Иран начать переговоры без каких-либо предварительных условий. А там уже 80% иранского товарооборота обложено незаконными односторонними американскими санкциями, которые еще и имеют экстерриториальный характер в расчете заставить всех подчиняться воле Вашингтона. О каких условиях предварительных идет речь, если США уже обложили Иран таким количеством этих самых предварительных условий, что, наверное, всем понятно - расчет не на переговоры, а на то, что Иран капитулирует и согласится на все те требования, которые выдвигают Соединенные Штаты, совершенно не считаясь с нормами международного права", - сказал Лавров по итогам встречи с министром иностранных дел и международного сотрудничества Объединенных Арабских Эмиратов Абдуллой бен Зайедом аль-Нахьяном.
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Сергей ЛавровИранСШАВ мире
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