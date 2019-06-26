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РИА Новости

Портфель заказов "Рособоронэкспорта" составляет 52 миллиарда долларов

Вчера, 14:17
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ПАРК ПАТРИОТ, 26 июн - РИА Новости. Портфель заказов Рособоронэкспорта составляет около 52 миллиардов долларов, заказчиками являются 68 стран, сообщил журналистам генеральный директор компании Александр Михеев.
"У нас портфель по подписанным контрактам, по которым поступают авансовые платежи, составляет около 52 миллиардов долларов США с 68 странами", - сказал Михеев в ходе форума "Армия-2019".
Логотип ОАО Рособоронэкспорт на форуме Армия
25 июня, 13:39
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МИА "Россия сегодня" является официальным информационным агентством форума "Армия-2019".
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