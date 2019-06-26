Портфель заказов "Рособоронэкспорта" составляет 52 миллиарда долларов

ПАРК ПАТРИОТ, 26 июн - РИА Новости. Портфель заказов Рособоронэкспорта составляет около 52 миллиардов долларов, заказчиками являются 68 стран, сообщил журналистам генеральный директор компании Александр Михеев.
"У нас портфель по подписанным контрактам, по которым поступают авансовые платежи, составляет около 52 миллиардов долларов США с 68 странами", - сказал Михеев в ходе форума "Армия-2019".
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