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РИА Новости

"Рособоронэкспорт" запланировал новые контракты по боевым вертолетам

Вчера, 14:19
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© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкЛоготип ОАО "Рособоронэкспорт" на форуме "Армия"
Логотип ОАО Рособоронэкспорт на форуме Армия
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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ПАРК ПАТРИОТ (Московская область), 26 июн - РИА Новости. "Рособоронэкспорт" "однозначно" подпишет новые контракты на экспорт боевых вертолетов в этом году, заявил в среду гендиректор компании Александр Михеев.
"Сегодня спрос на "Панцири" [зенитные ракетно-пушечные комплексы] достаточно высокий, себя зарекомендовали вертолеты Ка-52 и Ми-28. У нас есть на сегодня заказы, мы в активной фазе переговоров, в этом году однозначно подпишем новые контракты на поставки вертолетной техники", - сказал Михеев на форуме "Армия-2019".
Стенд компании Рособоронэкспорт на выставке Aero India в Бангалоре
Вчера, 14:09
"Рособоронэкспорт" планирует выручку в 13 миллиардов долларов в этом году
Форум проходит в подмосковном парке "Патриот" с 25 по 30 июня. МИА "Россия сегодня" является официальным информационным агентством мероприятия.
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