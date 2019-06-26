"Рособоронэкспорт" запланировал новые контракты по боевым вертолетам

ПАРК ПАТРИОТ (Московская область), 26 июн - РИА Новости. "Рособоронэкспорт" "однозначно" подпишет новые контракты на экспорт боевых вертолетов в этом году, заявил в среду гендиректор компании Александр Михеев.
"Сегодня спрос на "Панцири" [зенитные ракетно-пушечные комплексы] достаточно высокий, себя зарекомендовали вертолеты Ка-52 и Ми-28. У нас есть на сегодня заказы, мы в активной фазе переговоров, в этом году однозначно подпишем новые контракты на поставки вертолетной техники", - сказал Михеев на форуме "Армия-2019".
Форум проходит в подмосковном парке "Патриот" с 25 по 30 июня. МИА "Россия сегодня" является официальным информационным агентством мероприятия.