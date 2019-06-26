Совфед усилил ответственность за нарушения в сфере гособоронзаказа

МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Совет Федерации одобрил в среду закон, усиливающий административную ответственность должностных лиц за размещение государственного оборонного заказа у единственного поставщика вместо конкурса или аукциона, вдвое увеличив штрафы за эти деяния.

Штраф за это правонарушение повышается с 50 до 100 тысяч рублей.

Также увеличиваются штрафы за изменение условий госконтракта по гособоронзаказу, если такая возможность не предусмотрена законодательством о контрактной системе в сфере закупок. Штрафные санкции за это увеличиваются с 20 до 50 тысяч рублей для должностных лиц и 200 до 500 тысяч рублей для юридических.

Закон уточняет, что если такие действия повлекли дополнительное расходование бюджетных средств или уменьшение количества поставляемых товаров, объема выполняемых работ, предусматривается штраф в двукратном размере дополнительно израсходованных средств.

Помимо этого, приостанавливается до 1 июля 2020 года действие норм Кодекса об административных правонарушениях РФ об ответственности за неприменение контрольно-кассовой техники при продаже билетов водителями или кондукторами общественного транспорта, а также расчетов за услуги в сфере жилищно-коммунального хозяйства.