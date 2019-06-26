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РИА Новости

МИД ОАЭ: меры безопасности в Персидском заливе не направят против Ирана

Вчера, 14:06
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. ОАЭ выступают за обеспечение безопасности судоходства в районе Персидского залива, если для этого будут приняты определённые шаги, они не будут направлены против Ирана, заявил глава МИД ОАЭ Абдалла Бен Заид Аль Нахайян.
"Шаги по этому направлению направлены на защиту этих судов и этих проливов, а не против Ирана", - сказал он по итогам переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.
В минувшее воскресенье госсекретарь США Майк Помпео сообщил, что отправляется в Саудовскую Аравию и ОАЭ для проведения переговоров в связи с ситуацией вокруг Ирана. Он упомянул, что планирует обсудить возможность "создания глобальной коалиции" против Тегерана.
Корпус стражей исламской революции (часть вооруженных сил Ирана) 20 июня сообщил, что иранские военные сбили американский беспилотник у входа в Персидский залив на юге страны, после того как он нарушил воздушное пространство Ирана. Позже Центральное командование вооруженных сил США заявило, что иранский зенитно-ракетный комплекс сбил беспилотник ВМС США над Ормузским проливом, в международном воздушном пространстве. В Тегеране при этом настаивают, что беспилотник был сбит на территории Ирана.
Моряки на палубе авианосца ВМС США George H.W. Bush в Персидском заливе
Вчера, 09:44
Политолог: любой неосторожный ход приведет к горячему конфликту США и ИранаВ конгрессе США предложили запретить президенту Трампу военную операцию против Ирана. Но инициатива может исходить и не от президента, отметил в эфире радио Sputnik политолог Игорь Шатров.
Президент США Дональд Трамп назвал это "очень большой ошибкой Ирана", однако позднее заявил, что не верит в преднамеренный характер произошедшего, предположив, что кто-то принял это решение по ошибке. Газета New York Times со ссылкой на источники сообщила, что президент США Дональд Трамп одобрил нанесение военных ударов по Ирану, сбившему американский беспилотник, но затем отменил.
Ситуация в Персидском заливе напряженная и вызывает крайнюю обеспокоенность, заявил в пятницу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что опасность конфликта между США и Ираном не исчезла, Москва призывает Вашингтон взвесить последствия и не совершать опрометчивых шагов.
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Обострение отношений США и ИранаМИД ОАЭИранСШАВ мире
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