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РИА Новости

Из здания больницы в Перми более 300 человек эвакуировали из-за задымления

Вчера, 14:05
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ПЕРМЬ, 26 июн – РИА Новости. Около 300 человек эвакуировали из здания больницы в Перми из-за задымления, возникшего после возгорания розетки, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМЧС России по Пермскому краю.
По данным спасателей, в среду в 14.10 (12.10 мск) через автономную систему "Стрелец-Мониторинг" поступило сообщение о срабатывании пожарной сигнализации в здании городской клинической больницы № 2 города Перми, расположенном на улице Плеханова. На место выехали 13 единиц техники и 43 человека личного состава.
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"До прибытия пожарных было эвакуировано 220 пациентов, в том числе маломобильных, а также 60 человек персонала больницы", - рассказали агентству в региональном главке МЧС.
В ведомстве подчеркнули, что в результате ЧП никто не пострадал.
По информации МЧС, пожарная сигнализация среагировала на задымление, возникшее после возгорания розетки в кабинете на третьем этаже. Площадь пожара составила половину квадратного метра. Огонь был потушен до приезда пожарных расчетов.
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