Из здания больницы в Перми более 300 человек эвакуировали из-за задымления

ПЕРМЬ, 26 июн – РИА Новости. Около 300 человек эвакуировали из здания больницы в Перми из-за задымления, возникшего после возгорания розетки, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМЧС России по Пермскому краю.

По данным спасателей, в среду в 14.10 (12.10 мск) через автономную систему "Стрелец-Мониторинг" поступило сообщение о срабатывании пожарной сигнализации в здании городской клинической больницы № 2 города Перми, расположенном на улице Плеханова. На место выехали 13 единиц техники и 43 человека личного состава.

"До прибытия пожарных было эвакуировано 220 пациентов, в том числе маломобильных, а также 60 человек персонала больницы", - рассказали агентству в региональном главке МЧС.

В ведомстве подчеркнули, что в результате ЧП никто не пострадал.