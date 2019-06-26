В ЕС заявили, что не оставляют попыток спасти ДРСМД

БРЮССЕЛЬ, 26 июн - РИА Новости. Евросоюз подтверждает, что выступает за сохранение Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), пытается предпринимать дипломатические усилия в этом направлении, заявила в среду представитель дипслужбы ЕС Майя Косьянчич.

"В отношении ДРСМД наша позиция с самого начала была ясной. Это очень важный договор, который способствовал завершению "холодной войны", и один из опорных документов европейской архитектуры безопасности", - заявила Косьянчич журналистам, комментируя ситуацию вокруг договора, который может прекратить действие уже 2 августа.

"В этом контексте мы ясно дали понять, что остаемся приверженными принципам контроля за вооружениями, на этом направлении мы вовлечены в дипломатической сфере, делаем то, что можем с нашей позиции для сохранения этого соглашения", - отметила она.

Косьянчич добавила, что ЕС "по-прежнему вовлечен в усилия по сохранению договора и более широкой архитектуры безопасности".

В начале этого года Вашингтон объявил об одностороннем выходе из ДРСМД, обвинив Россию в длительном нарушении договора. Москва все обвинения отвергает. Президент РФ Владимир Путин 2 февраля заявил, что РФ зеркально ответит на решение США выйти из ДРСМД и тоже приостанавливает участие в договоре. Глава государства отметил, что Россия не должна и не будет втягиваться в затратную для Москвы гонку вооружений. При этом Путин добавил, что все предложения РФ по разоружению "остаются на столе и двери открыты", но потребовал впредь не инициировать никаких переговоров по этой проблеме.