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РИА Новости

В ЕС заявили, что не оставляют попыток спасти ДРСМД

Вчера, 14:05
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© Фото : European UnionОфициальный представитель Европейской внешнеполитической службы Майя Косьянчич
Официальный представитель Европейской внешнеполитической службы Майя Косьянчич
© Фото : European Union
БРЮССЕЛЬ, 26 июн - РИА Новости. Евросоюз подтверждает, что выступает за сохранение Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), пытается предпринимать дипломатические усилия в этом направлении, заявила в среду представитель дипслужбы ЕС Майя Косьянчич.
"В отношении ДРСМД наша позиция с самого начала была ясной. Это очень важный договор, который способствовал завершению "холодной войны", и один из опорных документов европейской архитектуры безопасности", - заявила Косьянчич журналистам, комментируя ситуацию вокруг договора, который может прекратить действие уже 2 августа.
"В этом контексте мы ясно дали понять, что остаемся приверженными принципам контроля за вооружениями, на этом направлении мы вовлечены в дипломатической сфере, делаем то, что можем с нашей позиции для сохранения этого соглашения", - отметила она.
Косьянчич добавила, что ЕС "по-прежнему вовлечен в усилия по сохранению договора и более широкой архитектуры безопасности".
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Ответный шаг России: Совет Федерации одобрил закон о приостановке ДРСМДУже обе палаты российского парламента одобрили закон о приостановке участия в ДРСМД, теперь он поступит на подпись президенту. Россия оставляет за собой право передумать, если США вернутся к исполнению договора. Хотя, похоже, что голос разума там спит.
В начале этого года Вашингтон объявил об одностороннем выходе из ДРСМД, обвинив Россию в длительном нарушении договора. Москва все обвинения отвергает. Президент РФ Владимир Путин 2 февраля заявил, что РФ зеркально ответит на решение США выйти из ДРСМД и тоже приостанавливает участие в договоре. Глава государства отметил, что Россия не должна и не будет втягиваться в затратную для Москвы гонку вооружений. При этом Путин добавил, что все предложения РФ по разоружению "остаются на столе и двери открыты", но потребовал впредь не инициировать никаких переговоров по этой проблеме.
Россия могла бы вернуться к выполнению Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, если Вашингтон сделает аналогичный шаг, заявил ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
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Выход США из договора о РСМДДоговор о РСМДЕвросоюзРоссияСШАВ мире
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