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РИА Новости

Евросоюз призвал Иран продолжить выполнение ядерной сделки

Вчера, 13:59
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БРЮССЕЛЬ, 26 июн – РИА Новости, Мария Князева. Евросоюз призывает Иран продолжать выполнять Совместный всеобъемлющий план действий по обеспечению мирного характера иранской ядерной программы (СВПД), сказала представитель Европейской внешнеполитической службы Майя Косьянчич.
"Мы работаем над сохранением соглашения, над полным выполнением СВПД. Мы призываем Иран продолжать соответствовать ему", - сказала Косьянчич.
В годовщину выхода США из ядерной сделки Иран 8 мая объявил о прекращении выполнения ряда пунктов СВПД по иранской ядерной программе - в части, касающейся запасов обогащенного урана и тяжелой воды. В Иране объяснили принятые меры нарушениями США ядерной сделки и введением Вашингтоном санкций против Тегерана, а также неспособностью оставшихся в СВПД членов (Германия, Франция, Великобритания, Китай и Россия) в должной мере решить проблемы, в том числе обеспечить экономические интересы Тегерана, предусмотренные соглашением. В этой связи Иран дал указанным странам 60 дней на обеспечение интересов Ирана, пообещав вернуться к исполнению приостановленных обязательств, если им удастся решить возникшие проблемы.
Европейские участники СВПД, РФ и КНР неоднократно заявляли, что выступают за сохранение сделки.
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