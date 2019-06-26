В Крыму напомнили, что Россия и Украина хотели строить Крымский мост вместе

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июн — РИА Новости. Москва и Киев не построили Крымский мост во время нахождения полуострова в составе Украины, потому что проект не понравился президенту Виктору Ющенко, заявил глава крымского парламента Владимир Константинов, назвав "нелогичными" слова украинского гидрогеолога Юрия Медовара СМИ, что мост "вызывает посадку уровня Керченского пролива" и превращает его в "болото".

"Вся документация строительства Крымского моста прошла необходимую экспертизу, в том числе экологическую. Работали очень серьезные умы в области строительства и экологии. Проект моста не новый с точки зрения идеи. В украинский период я участвовал в этом мероприятии, была заложена капсула строительства, и украинская сторона не возражала против строительства. Уже даже были готовы проектные проработки. Тогда ни один из украинских специалистов не сказал ни слова против", — сказал журналистам Константинов.

По его словам, проект строительства моста тогда не был реализован, потому что "не понравился" президенту Украины Виктору Ющенко.

"Этот проект остановился, хотя уже тогда был решен вопрос финансирования, и этот проект мог быть тогда реализован", — сказал Константинов, отметив, что в связи с этим заявления нынешних украинских специалистов "выглядят нелогично и вызывают удивление".

Проект строительства автомобильного и железнодорожного моста через Керченский пролив обсуждался с 2007 года. Российская сторона заявляла, что готова полностью профинансировать строительство транспортного перехода. В середине 2008 года обсуждение было приостановлено. Тогда власти Крыма заявляли, что причиной стала позиция МИД Украины, который запретил финансировать из бюджета страны проектирование и строительство моста, пока два государства не согласуют, где именно по дну Керченского пролива проходит российско-украинская граница. В 2009 году президент Украины Ющенко назвал проект строительства моста через Керченский пролив "панъевропейским" и предлагал привлечь государства Европы и страны Центральной Азии.