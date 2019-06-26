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РИА Новости

В Крыму напомнили, что Россия и Украина хотели строить Крымский мост вместе

Вчера, 13:57
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© РИА Новости / Виталий ТимкивАвтомобильное движение по трассе с автоподходами к Крымскому мосту
Автомобильное движение по трассе с автоподходами к Крымскому мосту
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Автомобильное движение по трассе с автоподходами к Крымскому мосту. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июн — РИА Новости. Москва и Киев не построили Крымский мост во время нахождения полуострова в составе Украины, потому что проект не понравился президенту Виктору Ющенко, заявил глава крымского парламента Владимир Константинов, назвав "нелогичными" слова украинского гидрогеолога Юрия Медовара СМИ, что мост "вызывает посадку уровня Керченского пролива" и превращает его в "болото".
"Вся документация строительства Крымского моста прошла необходимую экспертизу, в том числе экологическую. Работали очень серьезные умы в области строительства и экологии. Проект моста не новый с точки зрения идеи. В украинский период я участвовал в этом мероприятии, была заложена капсула строительства, и украинская сторона не возражала против строительства. Уже даже были готовы проектные проработки. Тогда ни один из украинских специалистов не сказал ни слова против", — сказал журналистам Константинов.
Крымский мост через Керченский пролив
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По его словам, проект строительства моста тогда не был реализован, потому что "не понравился" президенту Украины Виктору Ющенко.

"Этот проект остановился, хотя уже тогда был решен вопрос финансирования, и этот проект мог быть тогда реализован", — сказал Константинов, отметив, что в связи с этим заявления нынешних украинских специалистов "выглядят нелогично и вызывают удивление".

Проект строительства автомобильного и железнодорожного моста через Керченский пролив обсуждался с 2007 года. Российская сторона заявляла, что готова полностью профинансировать строительство транспортного перехода. В середине 2008 года обсуждение было приостановлено. Тогда власти Крыма заявляли, что причиной стала позиция МИД Украины, который запретил финансировать из бюджета страны проектирование и строительство моста, пока два государства не согласуют, где именно по дну Керченского пролива проходит российско-украинская граница. В 2009 году президент Украины Ющенко назвал проект строительства моста через Керченский пролив "панъевропейским" и предлагал привлечь государства Европы и страны Центральной Азии.
Мост в Крым из Краснодарского края — самый протяженный в России, его длина составляет 19 километров. Президент России Владимир Путин открыл автомобильную часть моста 15 мая 2018 года, движение автотранспорта было запущено на следующий день. Открытие движения поездов по железнодорожной части моста запланировано на декабрь 2019 года.
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Турпоток в Крым вырос на 30% за год работы Крымского моста
30765194527
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РоссияУкраинаЭкономика
Популярные комментарии
С чего вы решили? Во-первых, турпоток проблемно зарегистрировать. С украинских времен осталась привычка уходить от налогов. Во-вторых, мост это не только туристы. Это еще и перевозки. В-третьих через Украину в Крым въехать с нынешней политикой было бы проблематично. Мост нужен и он есть. Это реальная победа и эта победа колет кое-кому глаза.
26 июня, 16:37
yaroslavyev
25730004
Вот эти бесконечные упоминания того, что когда-то хотела Украина, порядком надоели. Хотела и перехотела. Крым российский и хватит глупости вспоминать.
26 июня, 17:46
mmilane48
21031003
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