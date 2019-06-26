China Mobile построит в Китае в 2019 году более 50 тысяч базовых станций 5G

Кроме того, до конца текущего года в более чем 50 крупнейших городах страны сеть связи пятого поколения будет запущена в коммерческую эксплуатацию.

На пресс-конференции, состоявшейся во вторник в Шанхае, председатель правления China Mobile Ян Цзе отметил, что 6 июня китайское правительство начало выдачу лицензий на коммерческую эксплуатацию сетей 5G. Лицензию на сегодняшний день получили четыре оператора связи. Это означает, что Китай официально вступает в первый год коммерческой эксплуатации сети 5G. Технологии связи пятого поколения будут содействовать глубокому и всестороннему слиянию промышленности в разных областях, а также способствовать строительству инфраструктуры в соответствующих сферах.

По сообщению Ян Цзе, в настоящее время корпорация China Mobile располагаеткрупнейшей в мире сетью 4G. Число базовых станций 4G China Mobile превысило 2,4 миллиона единиц, составив более 50% от общего количества базовых станций данного стандарта в Китае и 30% от общемирового числа. В 2019 году China Mobile ускорит строительство сети нового поколения, а в 2020 году будет расширять масштабы покрытия сети 5G. В коммерческую эксплуатацию сеть 5G в следующем году будет запущена во всех мегаполисах и крупных городах второго порядка, а также охватит несколько небольших и удалённых населённых пунктов, имеющих важное культурное и туристическое значение и т.д.